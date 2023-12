Ilha do Fogo: A beleza da Terra Nova na Terra Nova

A Ilha do Fogo oferece uma experiência diferente da maioria dos destinos - uma espécie de Nárnia salgada que, se ainda acredita que a Terra é plana, é conhecida como um dos quatro cantos do mundo.

A Ilha do Fogo é a maior ilha ao largo da costa da província canadiana da Terra Nova e Labrador, que fica a norte da Ilha do Príncipe Eduardo e da Nova Escócia.

Contra o cenário dramático do Atlântico Norte, gelado e agitado, ergue-se a principal atração da ilha: a Pousada da Ilha do Fogo, de estilo nórdico, situada numa pequena colina de lajes escarpadas de granito.

Com apenas 29 quartos, a estalagem consegue dar a sensação de um bed and breakfast muito luxuoso, com espaços pequenos e acolhedores (a maioria dos quartos tem fogões a lenha), ao mesmo tempo que encontra uma forma de ser deslumbrantemente expansiva, com a sua própria galeria de arte, um teatro com 32 lugares, saunas privadas para os hóspedes e banheiras de hidromassagem no terraço. O restaurante da estalagem ficou entre os três melhores dos novos restaurantes da enRoute Magazine no Canadá em 2013.

A marca mais indelével da pousada, no entanto, é a hospitalidade - o senso de comunidade que pode ser visto por toda parte.

Muitos dos que trabalham na estalagem são de famílias que remontam a gerações anteriores, colonos ingleses e irlandeses de há centenas de anos. A pesca do bacalhau trouxe-os para a ilha, e alguns estabeleceram-se em vez de fazerem a viagem de regresso.

Ainda se ouve com frequência um sotaque inglês ou irlandês. Se estiver a beber o popular café da ilha, Flat Earth, não é raro que se pronuncie "flat urt".

À descoberta dos prazeres simples da ilha

Martin Foley é um desses ilhéus hospitaleiros.

Um verdadeiro homem do ar livre, com 72 anos de idade, viveu na ilha do Fogo toda a sua vida - não se aventurando a mais do que alguns quilómetros da sua casa de família na cidade de Tilting antes dos 18 anos.

Foley, que já foi professor, trabalha para a estalagem como anfitrião da comunidade, guiando os hóspedes durante a sua estadia na paisagem intocada e intocada.

Passear ao longo de belas paisagens marítimas e falésias, visitar cemitérios com sepulturas de colonos ingleses e irlandeses dos anos 1800 e 1900 e comer um cozido tradicional de bacalhau fresco e caranguejo real das neves são coisas que Foley cresceu e faz questão de mostrar aos visitantes.

A ilha pode ser desorientadora no início - e é suposto ser. As conveniências do quotidiano não estão à mão. É um lugar calmo - não há cinemas, relvados bem cuidados ou centros comerciais. O tempo está quase suspenso.

A ilha tem até o seu próprio fuso horário, bem como sete estações distintas. Cada uma delas oferece algo substancialmente diferente - desde andar de raquetes de neve e observar icebergues a procurar frutos silvestres e sentar-se junto a fogueiras nas noites frescas de verão.

Como define a Pousada da Ilha do Fogo, "as nossas sete estações consistem em verões quentes, invernos com neve, uma espetacular estação de gelo, uma primavera esperançosa, a estação de atracagem de junho, a colheita abundante de frutos silvestres na estação de frutos silvestres do outono e um final de outono temperamental".

Atingir o equilíbrio

Não há dúvida de que o terreno é essencialmente acidentado. A Pousada da Ilha do Fogo, no entanto, é capaz de trazer um sentido de equilíbrio entre a solidão tranquila na natureza e um hotel na moda.

O desafio da estalagem consiste em manter a história de uma pequena ilha piscatória adormecida com uma população total de apenas 2.395 habitantes e, ao mesmo tempo, criar uma empresa do século XXI.

O exterior e os interiores da estalagem atingem este delicado equilíbrio na perfeição, com um fluxo e refluxo do novo e do antigo. Um edifício moderno concebido pelo arquiteto norueguês Todd Saunders, justaposto com mobiliário e colchas feitas à mão pelos habitantes da Ilha do Fogo, ajuda a dar a impressão de um hotel que trabalha dentro dos ideais da ilha e não contra eles.

Nalguns locais, a estalagem parece um barco muito grande - concebido propositadamente para tocar levemente na paisagem. Por vezes, podem sentir-se pequenas vibrações, à medida que o Atlântico Norte se agita e faz espuma no exterior.

As janelas do chão ao teto mostram a paisagem dramática. A forma da estrutura atual do edifício, com 300 pés de comprimento e 30 pés de largura, ajuda a dar a sensação de uma embarcação.

Novo crescimento

É seguro dizer que a ilha está numa espécie de renascimento após anos de declínio económico. Completamente dependentes da indústria do bacalhau, que praticamente desapareceu no início dos anos 90, os habitantes da aldeia ficaram com poucos meios para sobreviver.

É aqui que entra Zita Cobb, proprietária da Pousada da Ilha do Fogo.

Outrora um titã da tecnologia, regressou à ilha onde nasceu no início dos anos 2000, depois de ter sido directora financeira de uma empresa de fibra ótica. Milionária várias vezes, ganhou mais dinheiro do que poderia precisar para toda a vida.

O seu objetivo? Utilizar a Pousada da Ilha do Fogo como um motor económico. Empregando 153 pessoas, a estalagem é uma das principais fontes de emprego na ilha, trazendo uma onda de interesse a um local onde muitos têm lutado pela sua subsistência.

A missão de Cobb tem, no entanto, os seus próprios receios. Preocupa-a o facto de o consumismo levar ao achatamento da cultura e de, se este se instalar, todas as comunidades ficarem iguais, as colinas serem pavimentadas e o passado da ilha deixar de ser acessível à geração seguinte.

É uma dança delicada com o diabo, ela sabe - mas vale a pena para trazer a ilha do Fogo de volta.

O seu primeiro esforço para ajudar a comunidade envolveu a atribuição de bolsas de estudo para a geração mais jovem, mas depois um membro da comunidade levantou uma questão importante: as bolsas de estudo estavam a mandar os jovens embora.

Isso levou-a a criar a Shorefast - uma fundação que estabeleceu com o seu irmão Tony para injetar recursos na economia. Até agora, esse esforço resultou em seis modernos estúdios de artistas espalhados pela ilha, um programa de residência artística e inúmeros outros projectos, incluindo a própria estalagem.

As receitas excedentárias da estalagem revertem a favor da comunidade. É um equilíbrio assustador - criar um futuro para a ilha do Fogo e, ao mesmo tempo, manter os laços com o passado - mas Cobb continua otimista.

Se a comunidade não lutar por este equilíbrio, diz Cobb, "o nosso passado será inacessível para nós, precisamos de o conhecer e de o traduzir em coisas novas".

Como diriam os franceses - "qui n'avance pas, recule"... ou "quem não avança, recua".

Sem perder a sua identidade, a ilha do Fogo está a avançar.

Se for

Detalhes do alojamento:

Pousada da Ilha do Fogo: Aberta durante todo o ano. Quartos para ocupação dupla a partir de US$ 1.300. Os preços incluem todas as refeições (lanche de boas-vindas, serviço de amanhecer, pequeno-almoço, almoço, jantar) e todas as bebidas não alcoólicas, uma orientação de meio dia com um anfitrião da comunidade e utilização total de todas as instalações da estalagem: cinema, sauna, galeria de arte contemporânea, ginásio e espaço de ioga, biblioteca histórica.

Há Wi-Fi em toda a estalagem, bicicletas para exploração independente e equipamento para tempestades, botas de borracha e binóculos em cada suite.

The Old Salt Box Co: Oito casas de caixa de sal separadas em toda a ilha para alugar, a maioria com vista para o oceano e óptimas para famílias.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine é a incrível anfitriã deste acolhedor bed and breakfast com apenas três quartos. As tarifas começam em $120 USD.

Outros locais a visitar:

Nicole's Café: Localizado na pequena comunidade de Joe Batt's Arm, o Nicole's é um dos poucos restaurantes da ilha. O menu muda diariamente, mas espera-se peixe fresco, massas feitas no próprio dia e gelado caseiro da Growler's, a única geladaria da ilha. (Encerrado durante a época - consulte o sítio Web antes de fazer planos).

Quilt and Jam Shop: Na casa da família da ilhéu Mona Brown há compotas, colchas feitas à mão e roupas em meio a antiguidades vintage.

Galeria de arte Herring Cove: Os artistas locais Linda e Winston Osmond vendem pinturas tradicionais, cartões, ornamentos e colchas. Tudo feito à mão.

Como chegar à Ilha do Fogo:

Voe para Gander, Terra Nova. A partir daí, alugue um carro e conduza até Farewell para apanhar o ferry para a Ilha do Fogo. Nota: Não há reservas para o ferry - o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. A Pousada da Ilha do Fogo também oferece transporte de Gander para a pousada.

