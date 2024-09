Ignorar o foco excessivo nas advertências de Putin: "Não é necessário dar muito peso às declarações do Kremlin"

18:07 Europa Considera Novas Sanções Contra o IrãoApós alegações de que o Irão está a fornecer mísseis balísticos à Rússia, os 27 países da UE estão a considerar novas penalidades contra Teerão. De acordo com um comunicado de imprensa, a Europa já tinha advertido o Irão contra o envio de mísseis balísticos à Rússia. A entrega é considerada uma ameaça direta à segurança e uma escalada significativa. A resposta será rápida e abrangente, incluindo a limitação do setor da aviação iraniana através de medidas restritivas. A Alemanha está ativamente a discutir a implementação de novas sanções, incluindo o setor da aviação, com os seus parceiros europeus e internacionais. Isto pode resultar numa proibição de voos ou de aterragens.

17:25 Antigo Ministro Russo Avisa Sobre Mais Agressão Russa - "Desejo de Humilhação"O antigo ministro russo dos Negócios Estrangeiros Andrei Kosyrev alerta o Ocidente para futuras hostilidades russas. Se Putin tiver sucesso na Ucrânia, acredita que Putin, convencido da fraqueza e covardia da NATO, atacará países da NATO no Báltico antes de qualquer garantia ser recebida. O objetivo de Putin não é a conquista parcial ou total; antes, a sua intenção é humilhar e desonrar os EUA e a NATO.

17:04 Debate Taurus Recomeça: Políticos da Coligação Incentivam a Ucrânia a Atacar Alvos RussosPolíticos dos partidos da coligação estão a incentivar a Ucrânia a utilizar armas de longo alcance contra alvos russos. Eles enfatizam a necessidade de permitir que a Ucrânia, juntamente com outros países europeus, o Reino Unido e os EUA, destruam objetivos militares no território russo. Isto inclui o envio da Alemanha do Taurus, especificamente concebido para neutralizar alvos antes que eles possam lançar ataques devastadores. O político verde Toni Hofreiter partilha uma perspetiva semelhante, stating que o uso de armas de longo alcance é essencial para a reconstrução de instalações energéticas danificadas na Ucrânia.

16:35 Combates Intensos em Kurachove - Ucrânia Relata Ataques IntensosAs forças russas estão a intensificar os ataques na Ucrânia oriental perto de Kurachove, com os combates mais intensos até agora este mês. Simultaneamente, as tropas russas estão a avançar para Pokrowsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilómetros a norte de Kurachove. Os seus objetivos são criar novas linhas da frente, perturbar os logísticos ucranianos e tomar o controlo da restante região oriental de Donetsk. De acordo com os relatórios militares ucranianos, quase 100 ataques foram repelidos perto de Kurachove e Pokrowsk nas últimas 24 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky louva as suas tropas por aguentarem em Pokrowsk e Kurachove, rotulando estas áreas como as duas secções mais difíceis na frente oriental.

15:56 Espaço Aéreo Russo Fechado Após Ameaça Não Verificada de Drones UcranianosAs autoridades na região russa de Murmansk fecharam o seu espaço aéreo devido a ameaças percebidas de drones ucranianos. A região, a cerca de 1.900 quilómetros da Ucrânia, está sob preocupação devido a estas ameaças de drones. Como resultado, os decolagens e aterragens foram temporariamente suspensos nos aeroportos de Murmansk e Apatity para garantir a segurança. Esta região, que alberga a frota do norte e uma base aérea com bombardeiros estratégicos, pode alvoar a Ucrânia com esses mísseis.

15:22 Ministério Britânico Fornece Detalhes sobre os Mísseis Iranianos Entregues à RússiaO Ministério da Defesa britânico revelou detalhes sobre os mísseis iranianos fornecidos à Rússia, identificando-os como o modelo Fath-360, também conhecido como o BM-120. Apresentados em 2020, estes mísseis supostamente transportam uma carga útil de 150 quilogramas até 120 quilómetros, com uma precisão alegada de 30 metros. Isto melhorará a capacidade da Rússia de realizar ataques cirúrgicos contra alvos militares ucranianos ou infraestruturas chave.

14:45 Iniciativa de Artilharia Checa Falha - Polónia Não ContribuiDe acordo com o Gazeta Wyborcza polaco, a Polónia ainda não contribuiu financeiramente para a iniciativa de artilharia checa que visa fornecer munições à Ucrânia de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é atualmente o maior e mais rápido contribuinte. Se tudo correr como planeado, a Ucrânia receberá 100.000 projécteis este mês, com um objetivo de 500.000 até ao final de 2024 e mais em 2025. Enquanto isso, as ações russas no mercado estão a causar dificuldades, de acordo com os relatórios de Praga.

14:20 Aprovação da NATO para as Armas de Alcance Aumentado da Ucrânia Provavelmente Justificada - PistoriusO ministro da Defesa Pistorius afirma que a aprovação dos parceiros da NATO para a Ucrânia utilizar armas de alcance aumentado contra alvos na Rússia pode ser justificada de acordo com o direito internacional. Ele diz que os EUA e o Reino Unido têm o direito de tomar decisões sobre as suas armas fornecidas, afirmando que as ameaças de Putin não merecem mais atenção.

13:57 Zelenskyy Bem-Vindo a 49 Vítimas de GuerraO presidente ucraniano Zelenskyy anuncia a chegada de 49 sobreviventes da guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da fábrica de aço Azovstal em Mariupol, que sofreu um cerco russo na primavera de 2022. "Bem-vindos a casa a 49 ucranianos," proclama o presidente, exibindo fotografias de soldados e civis enrolados em bandeiras nacionais ucranianas. De acordo com Zelenskyy, eles são compostos por pessoal militar, oficiais de lei e ordem, guardas de fronteira e civis. As fontes noticiosas ucranianas sugerem que 23 dessas pessoas são mulheres. Zelenskyy não discute inicialmente as circunstâncias que levaram ao seu regresso.

13:46 Tusk Desvaloriza o Aviso de Putin - "Overrated"O primeiro-ministro polaco Donald Tusk não mostra preocupação com os recentes avisos do presidente russo Putin sobre armas de longo alcance a alvoar territórios russos. Embora Tusk enfatize a importância de monitorizar os eventos na Ucrânia e na fronteira ucraniano-russa, aconselha contra a exageração dos recentes comentários de Putin. Em declarações anteriores, Putin tinha avisado que o Ocidente estaria diretamente em guerra com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance a não ser que fossem fabricados no Ocidente.

13:21 Wei Fenghe Advoga por Diálogo para Resolver ConflitosO ministro da Defesa chinês, Wei Fenghe, defendendo a "diálogo" como única solução para conflitos em escala global, em um fórum de segurança internacional, citando as crises na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Wei acredita que "endereçar as crises na Ucrânia e no conflito israelense-palestino através do diálogo e do estímulo às negociações" é o único caminho viável.

12:58 Alemanha Procura Fornecedores de Petróleo AlternativosO governo alemão visa aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Reconhecemos o potencial aumento das importações de petróleo do Cazaquistão", compartilhou um porta-voz do governo antes da viagem do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão. A intenção é diversificar as opções de suprimento para a refinaria alemã PCK em Schwedt, com o petróleo do Cazaquistão sendo uma das alternativas. No entanto, fontes alternativas são necessárias devido à dependência de pipelines russos para o transporte de petróleo cazaque para a Alemanha, dando a Moscou influência. Após o ataque da Rússia à Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A visita de Scholz também abordará as importações de gás da Ásia Central. Quanto ao leilão para novas usinas de gás, o porta-voz esclareceu: "Precisamos garantir o gás de uma fonte, e a Ásia Central possui reservas de gás abundantes".

12:26 França Convoca Diplomata Iraniano por Entrega de MísseisA França convocou o representante diplomático iraniano para comparecer ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. Fontes diplomáticas citam a entrega de mísseis balísticos à Rússia como motivo para essa ação. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken confirmou alguns dias antes que a Rússia havia recebido mísseis iranianos, que estavam programados para serem implantados na Ucrânia nas semanas seguintes. O Irã negou essas alegações.

12:03 Pentágono Enxerga Contraofensiva Russa em Kursk como AdversarialO Pentágono expressa pouco entusiasmo pela contraofensiva russa em Kursk. "Observamos tropas russas tentando contra-atacar na região de Kursk", afirmou o porta-voz do Pentágono Pat Ryder na quinta-feira. "Atualmente, eu descreveria isso como relativamente menor, mas estamos mantendo vigilância". No entanto, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas haviam recapturado dez assentamentos. Essas alegações permanecem não confirmadas. As forças ucranianas iniciaram a ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas, alegando ter tomado cerca de 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados desde então.

11:38 Vários Ataques de Drone Resultam em DanosA força aérea ucraniana relata a destruição de 24 dos 26 drones durante a noite. Na região de Odessa, um indivíduo ficou ferido e 20 casas foram danificadas. Na região de Mykolajiw, detritos de drone incendiaram uma fábrica de processamento de alimentos, conforme relatado por oficiais regionais. Além disso, o Ministério da Energia confirmou ferimentos à infraestrutura energética na região de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Oficiais Russos se Reúnem com Kim em PyongyangO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. O Conselho de Segurança da Rússia comunica que o encontro ocorreu em "um ambiente de confiança e amizade mútuas excepcionais". Eles acreditam que essas discussões "jogarão um papel crítico" na implementação do pacto que Kim e o presidente Vladimir Putin assinaram em junho. De acordo com Putin, o acordo proporciona assistência mútua no enfrentamento da agressão de uma nação signatária. O Ocidente acusa Moscou de adquirir foguetes e munição de artilharia da Coreia do Norte para uso na Ucrânia para continuar sua ofensiva. Para continuar sua campanha na Ucrânia, a Rússia busca munição adicional, promovendo conversas com países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:17 Munz sobre Ameaça de Guerra de Putin à OTAN: "Ameaça de Putin Parece ter sido Ignorada nas Notícias da Manhã"No Ocidente, há apreensão de que permitir que a Ucrânia bombardeie território russo possa piorar ainda mais as coisas. De fato, o líder russo Vladimir Putin fez esse aviso novamente. No entanto, o correspondente da ntv Rainer Munz vê razões pelas quais a postura agressiva de Putin pode não ter muito apoio.

09:42 Família: Ativista da Oposição Belarussa em Condição CríticaA ativista da oposição belarussa Maria Kalesnikava está em estado crítico, de acordo com sua irmã. Ela tem sido mantida em condições inumanas por anos e agora pesa apenas 45 quilos em uma altura de 1,75 metro, diz Tatjana Chomitsch, citando informações de ex-prisioneiros. "Acredito que este é um momento crítico, pois ninguém pode sobreviver a essas condições por muito tempo", diz ela, acusando as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia se recusa a comentar as condições de detenção de Kalesnikava. Kalesnikava, que se tornou um símbolo da resistência desde os protestos de 2020 contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, está cumprindo uma pena de 11 anos por supostas tentativas de tomar o poder.

09:20 Acordo Assinado para Implantação de Brigada LituanaAlemanha e Lituânia concordaram com diretrizes para regular a implantação de uma brigada de combate pronta para combate na nação da OTAN na Lituânia. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. O acordo complementa o Acordo de Forças da OTAN, esclarecendo o status legal de soldados e civis alemães na Lituânia. Ele garante certeza jurídica ao regular os direitos de residência, direito tributário, educação, saúde, trânsito e segurança pública. Por exemplo, proporciona a base legal para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é estimada para estar operacional em 2027.

08:56 Rússia Expulsa Seis Diplomatas BritânicosA Rússia expulsou seis diplomatas britânicos, supostamente por acusações de espionagem. A agência de segurança FSB alega ter documentos que implicam o Foreign Office britânico na coordenação de escalada política e militar com o objetivo de garantir a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de prejudicar o povo russo. O Foreign Office britânico nega as acusações como "completamente falsas", afirmando que as ações da Rússia são uma retaliação pelas medidas britânicas em resposta às atividades russas na Europa e no Reino Unido.

08:31 Participação da NATO Temida à Medida que Putin Ameaça Ocidente por Pedido de Mísseis de Alcance Longo

O presidente ucraniano, Zelenskyj, vem defendendo há algum tempo o uso de mísseis de alcance longo contra alvos militares russos. Os EUA e o Reino Unido estão prestes a discutir isso juntos. O Kremlin reage rapidamente, com Putin fazendo comentários ameaçadores ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece Compartilhar Conhecimentos sobre Combate a Armamentos Ocidentais

A Rússia está oferecendo compartilhar seus conhecimentos sobre o combate a vários armamentos ocidentais com seus parceiros. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, declarou isso em uma conferência de segurança na China, segundo a agência de notícias russa RIA. Ele mencionou que as guerras levaram a novas táticas de guerra e que as armas russas são capazes de contra-atacar armas ocidentais.

07:34 Serviço de Segurança Interna Relata Prisões: Homens Queimam Veículos Militares em Kyiv por Rússia

Cinco homens foram presos por incendiar veículos militares em Kyiv a pedido de uma agência de inteligência russa, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia. Os homens são acusados de incendiar cinco veículos militares e distribuir panfletos que descredibilizam as forças armadas. O Serviço de Segurança mencionou que os homens vieram de diferentes regiões da Ucrânia para trabalhar em Kyiv e foram contatados por agentes russos no Telegram em busca de dinheiro fácil. Eles gravaram suas ações em seus telefones para receber o pagamento prometido, mas nunca o receberam.

07:05 Rabino-Chefe Pranta a Perda do Filho Adotivo Morto na Guerra

O Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, que foi morto na invasão russa. Soldados, veteranos e outros compareceram a um serviço funeral em Kyiv na quinta-feira para prestar homenagem a Anton Samborskij, que foi dado como desaparecido no final de julho e confirmado morto algumas semanas depois. Samborskij tornou-se pai de uma filha em maio e foi adotado pelo Rabino Asman quando tinha 10 anos. Ele foi ouvido pela última vez em 17 de julho.

06:29 Japão Descreve Encontro com Aviões Militares Russos

O Japão enviou caças de combate após dois aviões russos terem circulado as ilhas japonesas. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, segundo o Ministério da Defesa. Os aviões Tu-142 voaram do mar em direção à região sul de Okinawa, desde a manhã até a tarde. Em resposta, "mobilizamos caças da Força de Autodefesa Aérea em caráter de emergência", afirmou o ministério. Os aviões russos terminaram seu voo no norte e também passaram pela região em disputa das Ilhas Curilas. Mais cedo nesta semana, navios de guerra russos e chineses começaram exercícios conjuntos no Mar do Japão, que faz parte de um exercício naval em grande escala. Aviões militares russos circularam o Japão pela última vez em 2019.

06:07 Moscou: EUA Adota Política de Contenção contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, declarou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China. Isso foi relatado pela agência de notícias russa Tass. Fomin teria dito que Moscou e Pequim apoiam a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para guerras na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança na região.

05:27 Incidentes no Mar Negro: Navio Mercante Civil atingido por míssil Antinavio

A marinha ucraniana forneceu novos detalhes sobre uma suposta operação aérea russa contra um navio mercante civil no Mar Negro. Eles sugerem que um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil antinavio Ch-22 no navio. O navio, que navegava sob a bandeira do país caribenho de São Cristóvão e Nevis, estava indo do porto meridional ucraniano de Chornomorsk para o Egito com uma carga de trigo. Estava supostamente além das águas territoriais ucranianas. No entanto, um relatório da BBC afirmou que o navio estava dentro da zona econômica exclusiva da Romênia. O relatório também mencionou que um míssil Ch-31, utilizado para supressão de radar com menos poder explosivo do que o Ch-22, foi usado em vez disso.

03:19 Incidentes na Fronteira: Falecimento de Soldado MoldovaUm soldado moldavo morreu enquanto estava em serviço na fronteira com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da Moldávia relatou que o soldado morreu após ser atingido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas funções em seu posto. A polícia e os peritos forenses agora estão investigando o incidente. Soldados têm sido estacionados na fronteira entre a Moldávia e a Transnístria, assim como tropas russas, desde um conflito em 1992 após o colapso da União Soviética. A Moldávia expressou sua intenção de reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na fronteira são extremamente raros.

02:18 PM do Reino Unido: "Não Há Intenção de Envolver-se em Conflito com a Rússia"O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, rejeitou a afirmação do presidente Putin de que a prestação de armas de alcance longo para ataques profundos no território russo pelo Ocidente constitui a participação da NATO no conflito. Starmer afirmou: "A Ucrânia tem o direito à autodefesa". O Reino Unido apoia esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. "No entanto, não estamos procurando conflito com a Rússia - essa não é nossa meta", enfatizou o primeiro-ministro do Reino Unido. Saiba mais aqui.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA na Ucrânia: Harris pode Apoiar a Ucrânia com Mais EntusiasmoO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata presidencial democrata Kamala Harris pode apoiar a Ucrânia com mais vigor do que o atual ocupante do cargo, Biden, se ela vencer as eleições. Harris já demonstrou essa posição em alguns assuntos, segundo Taylor, que falou em um evento em Kyiv. Biden tem adotado uma abordagem mais cautelosa em algumas decisões, como those relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também é relutante em permitir que a Ucrânia realize ataques profundos no território da Rússia. Taylor espera uma postura mais agressiva de Harris - possivelmente devido à entrada de uma nova equipe de política externa na Casa Branca.

00:27 Zelensky Elogia a Estónia pelo Apoio MilitarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando sua gratidão pelo apoio militar. A Estónia, membro da UE e da NATO, concordou em destinar 0,25% de seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões também cobriram a reconstrução do país e suas aspirações para ingressar na UE. Enquanto isso, a primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, também prometeu mais ajuda durante um encontro com Zelensky.

23:19 Serviço de Inteligência Alemão não é Obrigado a Revelar Avaliação Militar a JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar a um jornalista se rotulou uma vitória militar ucraniana como desafiadora ou impossível em conversas off-the-record. O BND não precisa revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões confidenciais, pelo menos por enquanto. O tribunal rejeitou em grande parte o pedido do jornalista para uma medida cautelar. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de conversas individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O jornalista apresentou o pedido urgente em nome de um jornal diário. A decisão do tribunal foi motivada por um artigo de jornal de maio, que relatou que um político do CDU afirmou que o BND estava disseminando avaliações deliberadamente pessimistas da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação Alemã Advogam pelo Uso de Armas de Alcance Longo contra a Rússia

Políticos da coligação alemã estão defendendo a permissão para que Kyiv use armas de alcance longo contra alvos na Rússia. É aceitável e consistente com o direito internacional atacar alvos militares russos com mísseis ocidentais de longo alcance, afirma o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth sugere como possíveis alvos militares russos, campos de aviação, centros de comando e bases de lançamento, que supostamente são usados para lançar "ataques brutais contra alvos civis ucranianos" e podem ser mais efetivamente contra-atacados lá. O chairman do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, diz que a aprovação para "atingir aeroportos militares russos com armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow é há muito tempo esperada". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que "a Rússia terroriza diariamente a população civil ucraniana com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atacar bases militares no território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute Ideias de Trump sobre a Ucrânia

O candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance sugere que a estratégia de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo pode envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance desenvolve essa ideia em uma conversa com o produtor de TV Shawn Ryan, sugerindo que Trump reuniria russos, ucranianos e europeus para explorar a possibilidade de uma solução pacífica. Vance é otimista, dizendo: "Acho que ele poderia chegar a um acordo muito rapidamente". A história de Trump inclui expressar simpatia pelo presidente russo Vladimir Putin e críticas frequentes à ajuda dos EUA à Ucrânia. Além disso, Trump afirma que poderia encerrar a guerra em 24 horas se eleito, embora não entre em detalhes sobre seu plano.

21:03 "Somos Russos. Deus está do nosso lado" - Comício Fascista em São Petersburgo

Esses indivíduos não podem ser desafiados, e ela não pode questionar suas afirmações: "Somos russos. Deus está do nosso lado", ecoa uma multidão de nacionalistas e fascistas russos durante seu protesto em São Petersburgo. Uma e outra vez, eles gritam: "Avante, russos!". Sua manifestação comemora o aniversário do translado das relíquias de Alexander Nevsky, uma figura reverenciada como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Apresentador de Televisão Russo: "O Atlântico é a Barreira Ideal"

O conhecido apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deve parar na conquista da Ucrânia. "Acredito que a fronteira ideal é o Oceano Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. "Um local idílico para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles pareciam atraentes em Paris". Quando lembrado de que não há muitos russos, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Ou, alternativamente, a China pode ser considerada como uma opção.

20:01 Trabalhadores Britânicos de Ajuda se Preparam para o InvernoMuitas casas ucranianas que conseguiram resistir aos bombardeios até agora estão sem janelas, em más condições à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: eles entram em zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

