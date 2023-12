Iga Swiatek conquista o segundo título do Grand Slam ao vencer Coco Gauff na final do Open de França

A estrela polaca venceu o Open de França pela segunda vez no sábado ao derrotar Coco Gauff por 6-1 e 6-3 em Paris, aumentando a sua série invicta para 35 jogos.

Este número iguala o recorde de vitórias consecutivas de Venus Williams, estabelecido em 2000, e consolida o estatuto de Swiatek como a melhor jogadora de ténis feminino do momento.

"Há dois anos, ganhar este título era algo de espantoso, nunca o esperaria", disse a jogadora de 21 anos durante a entrevista no campo após o jogo.

"Mas desta vez eu sinto que trabalhei duro e fiz de tudo para chegar aqui, mesmo que tenha sido bem difícil e a pressão tenha sido grande".

Swiatek perdeu apenas um set no caminho para a final e não foi incomodado por Gauff na primeira final de simples do Grand Slam americano.

Depois de ter quebrado Gauff duas vezes no início do primeiro set, Swiatek ganhou uma vantagem de 4-0 antes de fechar o set em apenas 32 minutos.

A número 1 do mundo viu-se sob pressão pela primeira vez no jogo no início do segundo set, quando Gauff converteu o seu primeiro break point e segurou o seu serviço para assumir uma vantagem de 2-0.

No entanto, foi apenas um vislumbre de esperança para a jovem de 18 anos, já que Swiatek rapidamente fechou a porta ao vencer os cinco jogos seguintes de seguida.

Gauff conseguiu manter a vantagem, mas Swiatek também, ganhando o set, o jogo e mais um título do Open de França.

Swiatek ganhou agora seis torneios consecutivos, numa série de vitórias que remonta a 16 de fevereiro, quando perdeu para Jelena Ostapenko no Dubai.

"Senti a pressão, senti a bagagem nos meus ombros, já não era a mais desfavorecida", disse à NBC sobre o facto de ter entrado no torneio como a melhor jogadora do ranking, numa série de vitórias.

"Estou ainda mais orgulhosa disso - de o ter conseguido fazer e de o ter conseguido pela segunda vez."

Quanto a Gauff, ela lutou pela consistência contra Swiatek, cometendo 23 erros não forçados ao longo da partida, 14 dos quais no primeiro set.

A jogadora estava visivelmente emocionada no final do encontro, mas a seu tempo poderá refletir sobre um torneio bem sucedido, durante o qual não perdeu nenhum set até à final.

E, a partir de segunda-feira, Gauff vai subir para a 13ª posição do ranking mundial, a melhor da sua carreira.

"Sei que vou voltar a ter esta oportunidade e espero poder ficar em primeiro lugar da próxima vez", disse à NBC.

"Hoje, dei o meu melhor para ganhar. Obviamente, eu mudaria o resultado, mas as decisões que tomei foram as mais correctas no momento e não posso mudar isso."

As atenções do circuito feminino estão agora viradas para o torneio de relva antes de Wimbledon, que começa a 27 de junho.

Swiatek, que joga o seu melhor ténis em terra batida, nunca foi além da quarta ronda de Wimbledon nas suas duas participações no torneio, mas agora parece provável que melhore esse registo nas próximas semanas.

