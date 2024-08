- Identificação inicial de caso de vírus do Nilo Ocidental relatado <unk> indicativo de atividade aumentada

Este ano, pela primeira vez na Alemanha, um caso de vírus do Nilo Ocidental, transmitido por mosquitos locais, foi identificado em uma mulher que reside na Saxônia, perto da região de fronteira com a Brandenburg. Essa informação foi divulgada pelo Instituto Robert Koch (RKI) em Berlim. Até 23 de agosto, mais três casos foram registrados, todos relacionados a viagens para diferentes países e envolvendo mulheres.

Jonas Schmidt-Chanasit, especialista do Instituto Bernhard Nocht para Medicina Tropical (BNITM) em Hamburgo, revelou que a infecção por mosquitos locais foi detectada em uma amostra de doação de sangue.

Atividade intensa

Diante dos dados atuais, espera-se que haja mais casos dessa infecção: o nível de atividade parece ser alto. Foram registrados numerous casos de infecção tanto em cavalos quanto em pássaros. O Instituto Friedrich Loeffler (FLI) documentou 18 casos em pássaros e 14 em cavalos até 23 de agosto. Os estados de Berlim, Brandenburg, Saxônia-Anhalt e Saxônia foram fortemente atingidos.

Schmidt-Chanasit também destacou que o alto número de amostras suspeitas enviadas por doadores de sangue é outra indicação de transmissão generalizada. No entanto, é importante destacar que o método de teste comumente usado também responde ao vírus Usutu, que está causando uma significativa mortalidade de estorninhos na Alemanha. Embora as pessoas possam ser infectadas por ele, a doença grave é pouco comum.

Atraso na detecção

"Distinguir entre ambos os vírus com base em análises de sequência é trabalhoso e nem sempre é bem-sucedido", explicou o especialista em vírus. Os testes demorados significam um atraso de várias semanas entre a coleta da amostra e a confirmação do resultado final com base na sequenciação do vírus. Portanto, pode haver um número substancial de infecções não confirmadas.

Na maioria das infecções pelo vírus do Nilo Ocidental (VNO) (cerca de 80%), não há sintomas. Em cerca de 20%, há sintomas leves e não específicos, como febre ou erupção cutânea - esses sintomas muitas vezes passam despercebidos.

Os casos graves e fatais de febre do Nilo Ocidental afetam principalmente idosos com condições pré-existentes. Aproximadamente 1% das infecções resulta em doenças neuroinvasivas.

Espalhamento para áreas urbanas

Um aumento significativo nos casos humanos pode ser esperado se o vírus começar a se espalhar na densamente povoada região do Reno-Main, afirmou Schmidt-Chanasit. Até agora, os mosquitos dessa área provavelmente estão livres do patógeno, apesar das condições climáticas favoráveis - no entanto, isso deve mudar.

No ano passado, o RKI identificou 7 casos de transmissão local do VNO na Alemanha, e 17 no ano anterior. Os especialistas preveem um aumento no número de casos nos próximos anos, em parte devido às condições cada vez mais favoráveis para o patógeno em decorrência das mudanças climáticas. Já há surtos maiores na Europa do Sul e Sudeste.

O vírus do Nilo Ocidental (VNO) teve origem na África, segundo o FLI. Foi detectado pela primeira vez em 1937 no distrito do Nilo Ocidental em Uganda e fez sua estreia na Europa nos anos 1960, na França. O primeiro pássaro infectado com o vírus foi encontrado na Alemanha em agosto de 2018, e em 2019, o RKI registrou os primeiros casos humanos atribuídos à transmissão local por mosquitos.

