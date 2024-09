Ícone do Estilo Semanal: Sabrina Carpenter homenageia Madonna em um conjunto inspirado no Oscar

Na passarela vermelha da quarta-feira à noite, Addison Rae e Anitta desfilavam com conjuntos inspirados em vestidos de noiva, recriando a icônica performance de "Like a Virgin" de Madonna nos primeiros VMAs, há quase quatro décadas. No entanto, foi a concorrente ao prêmio de Artista do Ano, Sabrina Carpenter, quem chamou a atenção ao garantir um vestido vintage diretamente dos arquivos de moda de Madonna.

O vestido, com decote profundo e adornado com lantejoulas, pérolas e cristais, foi criado pelo renomado designer de moda Bob Mackie para Madonna. Ela causou sensação ao usá-lo no Oscar de 1991, acompanhada por Michael Jackson, antes de seu desempenho de "Sooner or Later", uma faixa do filme "Dick Tracy".

O vestido exalava glamour hollywoodiano clássico, possivelmente porque Madonna já o havia usado como homenagem a Marilyn Monroe.

Bob Mackie compartilhou a história por trás do vestido vintage em sua conta oficial do Instagram naquela noite. Ele mencionou que o vestido havia sido emprestado pela estilista de moda Maria Schiavo para uma sessão de fotos de Madonna com o fotógrafo Steven Meisel. Logo depois, Madonna pediu sua própria versão do vestido para o Oscar de 1991.

Mackie também apontou que o vestido apareceu nas páginas do controverso e altamente bem-sucedido livro de coffee table de Madonna, "Sex", de 1992. Mais tarde, apareceu na atriz Fran Drescher, de "The Nanny", em um episódio de 1994.

As criações de Bob Mackie para a passarela já encantaram algumas das estrelas mais proeminentes do século 20, incluindo Marilyn Monroe, Diana Ross e Cher, para quem ele projetou o agora icônico alto chapéu usado no Oscar de 1986. As peças arquivadas de Mackie têm sido muito procuradas nos últimos anos, com estrelas como Anya Taylor-Joy, Katy Perry, Zendaya e Miley Cyrus todas exibindo-as na passarela vermelha. Até Kim Kardashian causou polêmica ao usar um vestido que Mackie havia esboçado para Marilyn Monroe no Met Gala de 2022 (uma decisão que Mackie chamou de "grande erro". Ele argumentou: "Foi projetado para [Monroe]. Ninguém mais deveria ser visto com esse vestido.")

O stylist de Sabrina Carpenter, Jared Ellner, conseguiu o vintage Madonna gown na loja de roupas vintage Tab Vintage em LA. Ele finalizou o conjunto com uma gargantilha de diamantes e outras jóias da De Beers.

A fundadora da Tab Vintage, Alexis Novak, revelou à Vogue que Ellner e Carpenter haviam apresentado a ela um "muito impressionante moodboard". Ela acrescentou: "Enviamos a eles uma seleção de peças nesse estilo e estamos muito satisfeitos com a escolha que eles fizeram!"

O evento foi importante para Carpenter, com sete indicações em um ano de destaque que a viu alcançar o primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard dos EUA.

Após sua entrada chamativa na passarela, Carpenter apresentou um medley de seus sucessos, incluindo "Espresso" (que mais tarde ganhou o VMA de Canção do Ano), "Please Please Please" e "Taste".

Ela já havia mudado de roupa nesse ponto, trocando seu vintage Mackie gown por um body com corset projetado pela Victoria's Secret. Embora seu traje de palco tivesse exigido mais de 180 horas para ser criado e apresentasse 18.500 cristais aplicados à mão, manteve a mesma aura brilhante de seu antecessor.

As referências de Carpenter a Madonna não pararam por aí. Embora seu beijo no palco com um dançarino fantasiado de alienígena possa ter ecoado acidentalmente o abraço de Madonna com Britney Spears nos VMAs de 2003 (sua apresentação anterior havia feito uma referência a "Oops!... I Did It Again", o que sugeria que Carpenter pode ter assumido o papel de Spears naquele ponto).

O vestido vintage que Sabrina Carpenter usava, modelado após um que Madonna já havia usado, mostrou sua apreciação pela moda e estilo atemporal. Os entusiastas da moda ficaram impressionados com sua capacidade de incorporar peças vintage em seu senso de moda contemporâneo, demonstrando seu estilo único e apreciação pela história da moda.

