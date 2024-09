Hyundai i20: Veículo compacto com espaço generoso no porta-bagagens

Carros pequenos e econômicos, incluindo o Hyundai i20, são comuns no mercado de carros usados. Além dos modelos populares, a segunda geração do i20 da Hyundai, disponível de 2014 a 2020, pode ser uma opção interessante para compradores conscientes do orçamento. Visualmente e tecnicamente, compete com veículos como o VW Polo, mas seu desempenho nas inspeções do TÜV merece uma olhada.

Qualidade

Com um foco na acessibilidade, os potenciais compradores devem garantir que o veículo escolhido se saia bem nas inspeções principais do TÜV (HU). A segunda geração do i20 se sai bem, pontuando alto em aspectos relacionados à carroceria, componentes dos freios e sistemas de escape. No entanto, há preocupações na verificação da luz, com problemas no farol baixo, setas e luzes traseiras. Além disso, a funcionalidade dos freios e a perda de óleo em modelos mais jovens devem ser observadas.

Design e Interior

Inicialmente disponível como um carro de cinco lugares, o i20 apresentou uma versão de três lugares em 2015 e uma variante no estilo crossover chamada "Active". Ele oferece um espaço notável considerando seu comprimento externo. O volume do porta-malas do modelo de cinco lugares varia de 326 a 1042 litros. A construção e a escolha de materiais do modelo são notáveis.

Em 2018, a Hyundai deu ao i20 uma atualização, incluindo uma grade de radiador modificada e um novo design traseiro, além de detalhes interiores vibrantes.

Motor e Condução

O motor básico era um quatro cilindros, 1.2 litro, aspirado, produzindo 55 kW/75 PS ou 62 kW/82 PS. Um motor quatro cilindros, 1.4 litro, aspirado, entregava 74 kW/100 PS, enquanto uma transmissão manual de seis velocidades substituiu a de cinco velocidades para esse motor. Alternativamente, uma transmissão automática de quatro velocidades estava disponível para o motor 1.4 litro. Os valores de consumo dos motores aspirados variavam entre 4.7 e 6.4 litros. Após a atualização, um motor três cilindros, 1.0 litro, turbo, com saídas de 100 PS e 88 kW/120 PS, juntou-se à linha de gasolina. O consumo médio ficou entre 4.3 e 5.2 litros. Transmissões de dupla embreagem de sete velocidades também estavam disponíveis como alternativas.

Até 2018, um motor diesel três cilindros, 1.1 litro, com 75 PS, e um motor diesel quatro cilindros, 1.4 litro, com 66 kW/90 PS, também estavam disponíveis, consumindo uma média de 3.2 a 4 litros.

Recursos e Segurança

O modelo "i20" básico não tinha ar-condicionado e rádio, com o objetivo de manter o preço inicial abaixo de €12.000. Para mais conforto e elementos estilosos como rodas de liga leve, os compradores devem procurar os modelos "Trend" ou "Style". Os compradores conscientes do orçamento podem agrupar alguns recursos em pacotes, incluindo sistemas de assistência. Após a atualização de 2018, um novo pacote de segurança oferecia recursos adicionais, como assistência de frenagem de emergência, alerta de saída de faixa e farol principal permanente.

Conclusão

A segunda geração do i20 se sai razoavelmente bem nas inspeções do TÜV, permitindo que os compradores adquiram um modelo sem defeitos com um adesivo de HU válido. O modelo oferece espaço adequado e impressiona com sua construção e qualidade de material. Atualmente, cerca de 1200 modelos usados da segunda geração do i20 estão listados para venda no mobile.de, a partir de aproximadamente €4500.

Apesar do bom desempenho do Hyundai i20 em algumas inspeções do TÜV, é crucial abordar os problemas na verificação da luz, como o farol baixo, as setas e as luzes traseiras. Ao considerar os modelos Hyundai no mercado de carros usados, os potenciais compradores não devem deixar de lado a segunda geração do i20, que é bem avaliada por sua acessibilidade e design competitivo.

