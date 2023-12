Hyperloops, jactos supersónicos e aviões eléctricos: Eis como poderão ser os transportes em 2050

São estas invenções do passado que podem ajudar a informar o futuro, abrindo caminho para novos modos de transporte escaláveis e acessíveis - que serão muito diferentes dos que começaram a sair das linhas de montagem da Ford há mais de um século.

Os transportes estão entre os maiores contribuintes para a produção de carbono, sendo responsáveis por cerca de 37% das emissões globais de gases com efeito de estufa. À medida que os planeadores urbanos olham para o futuro, muitos concentram-se na sustentabilidade, incluindo o abandono dos veículos tradicionais alimentados a gás.

Como diretor-geral do Newlab Detroit, um centro global de inovação em mobilidade, Malek faz parte de uma equipa que reúne diferentes conhecimentos com o objetivo de criar soluções de transporte.

A CNN falou recentemente com Malek sobre como serão as viagens em 2050.

A entrevista que se segue foi editada por razões de extensão e clareza.

CNN: Quais são alguns dos principais pilares da mobilidade?

Malek: Alguns dos pilares fundamentais para que a mobilidade seja bem sucedida são a acessibilidade. Até que ponto é fácil aceder às soluções de mobilidade? Com que frequência é que os serviços funcionam? Que áreas são cobertas? As pessoas conseguem chegar facilmente aos sítios onde precisam de ir ou que os seus bens lhes sejam entregues? Trata-se de garantir que toda a gente tem algumas opções. E, ao olharmos para o futuro, também precisamos de pensar em transportes sustentáveis.

CNN: Em 2050, como é que imagina as pessoas a deslocarem-se de A para B?

Malek: Quando penso em 2050 e na forma como nos vamos deslocar, o que mais me entusiasma é a variedade de opções que teremos nessa altura. As pessoas continuarão a andar de bicicleta, as pessoas continuarão a apanhar autocarros - mas, na verdade, trata-se da possibilidade de escolher a melhor opção para a viagem que precisam de fazer.

Quando penso em 2050 e nos tipos de tecnologias que poderão ser utilizadas nos transportes, penso que vamos ver iterações de coisas que já vemos hoje, como a eletrificação. E penso que começaremos a ver outras novas tecnologias a entrar no mercado. Mas o que é fundamental é que encontrem uma oportunidade que esteja alinhada com uma necessidade comercial.

CNN: Já estamos a ver veículos autónomos a serem testados em algumas partes do mundo. Onde é que vê esta tecnologia em 2050?

Malek: Muito do que ouvimos nas notícias de hoje em termos de carros autónomos é um sistema que, em grande parte, é capaz de se conduzir a si próprio. Utiliza sensores para ver à volta do veículo e, depois, tem computadores especiais a bordo para poder receber informações básicas do mapa e descobrir como deve ir do ponto A ao ponto B. Estas tecnologias estão a ser testadas e desenvolvidas e penso que é muito interessante ver o progresso.

Mas quando olhamos para 2050, penso que é no espaço comercial, onde as viagens são mais curtas, que esta tecnologia vai realmente descolar. Quando pensamos em poder conduzir em todas as cidades, estradas de terra, auto-estradas rurais - é muito para tentar validar. Por isso, quando pensamos onde estas opções se podem expandir primeiro, será nestas áreas mais simples. Em algumas cidades, poderá ser o transporte de um aeroporto para o centro da cidade, pelo que a sua próxima viagem de táxi ou de Lyft poderá ser autónoma.

CNN: Qual é a sua opinião sobre os aviões eVTOL (descolagem e aterragem vertical eléctrica) ou os táxis aéreos?

Malek: A tecnologia está absolutamente disponível. Funciona. Precisamos de garantir que é segura e verificada e que foi realmente validada da mesma forma que os aviões. Quando se pensa no transporte de passageiros em novas formas, há uma fasquia muito mais alta em termos de segurança que tem de ser cumprida. E é esse o trabalho que está a ser feito neste momento. Mas penso que nos próximos 20 anos vamos assistir a uma maior utilização dos eVTOL no transporte de mercadorias.

CNN: Será que em 2050 veremos uma rede de hyperloop (cápsulas de alta velocidade que viajam em tubos) a funcionar?

Malek: O hyperloop como tecnologia é muito interessante. A ideia é reduzir coisas como o arrastamento e a fricção para nos deslocarmos de forma eficiente. Quando pensamos em tornar o hyperloop uma realidade, temos de começar a pensar em como construir essa infraestrutura, como torná-la acessível, como combiná-la com um caso de negócio e como garantir que é resistente a mudanças. Assim, quando olhamos para a oportunidade futura do hyperloop, a questão não é "a tecnologia está pronta?". Eu diria que está. O que importa é saber se a infraestrutura está pronta e como a adoptamos e implantamos.

CNN: Acha que as viagens aéreas supersónicas vão regressar aos céus?

Malek: Já vimos aviões supersónicos no passado e penso que veremos aviões supersónicos no futuro. Quando pensamos nos avanços e também no aumento das viagens globais, penso que há procura. O que mudou em relação à década de 2000, quando vimos isto anteriormente, é um impulso para a sustentabilidade. Portanto, agora já não se trata apenas de uma questão de ver aviões supersónicos, mas de saber se serão alimentados por combustíveis com zero emissões de carbono. E penso que isso tem de ser uma parte fundamental da conversa à medida que olhamos para esta oportunidade no futuro.

Quando pensamos em voos de curta duração que apenas sobrevoam a terra, normalmente não utilizamos um jato supersónico, porque o impacto da explosão afectaria muitas das pessoas que se encontram por baixo do avião. E depois, quando se atravessa a terra, ou se transferem as pessoas para os caminhos-de-ferro, como estamos a ver acontecer em França, ou se ajuda as pessoas a encontrar opções de ligação eléctrica - talvez seja um eVTOL, talvez seja um avião regional elétrico - mas, na verdade, procura-se uma variedade de opções para ajudar a ligação a esse destino final.

CNN: Quais são as suas esperanças para o futuro dos transportes?

Malek: Quando penso nas minhas esperanças e nos meus sonhos para o futuro dos transportes, o que pretendo é que nos concentremos no sentido mais lato daquilo que nós, enquanto pessoas, precisamos dos nossos sistemas de transportes e que comecemos com isso como princípio organizador. Historicamente, começámos com "o que é que os carros precisam, o que é que os aviões precisam?". Mas os aviões e os carros estão cá só para nós.

E quando olho para o futuro, não se trata necessariamente de uma tecnologia, mas sim de uma filosofia: a forma como utilizamos diferentes soluções que têm a dimensão certa para o tipo de trabalho que estão a tentar servir.

