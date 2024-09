Hungria alega que a UE exprime preocupação excessiva com os regulamentos de fronteira da Rússia

Hungria manteve sua posição contra críticas da UE sobre suas políticas lenientes em relação à entrada e residência de cidadãos russos. Durante uma viagem a Bruxelas, o ministro europeu da Hungria, Janos Boka, descartou essas críticas como "reações políticas exageradas" de certos membros da UE. Boka se referia às preocupações de que Budapeste estava ajudando "atividades de espionagem" por parte de russos dentro da UE.

Boka esclareceu que as reformas não envolviam flexibilização de vistos, mas sim a emissão de um "passaporte nacional" que concede aos russos e bielorrussianos acesso ao mercado de trabalho da Hungria e à reunificação familiar. Até julho, as autoridades húngaras haviam emitido apenas 14 desses passes.

O decreto que amplia esses passes nacionais para russos e bielorrussianos foi assinado pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, no início de julho. Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu (PPE), alertou sobre a possibilidade de uma "brecha para atividades de espionagem".

O comissário europeu para Assuntos Internos, Ylva Johansson, solicitou esclarecimentos ao governo húngaro. Se o movimento húngaro representar uma ameaça à área de Schengen, "interveniremos", escreveu em uma carta a Budapeste. A Comissão Europeia suspeita que russos poderiam viajar livremente da Hungria para a Áustria ou Alemanha.

Johansson explicou: "Conceder acesso fácil a potenciais espiões e sabotadores russos na UE minaria nossa segurança coletiva". Em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, a UE endureceu suas regras de visto para cidadãos russos e impôs proibições de entrada a centenas de indivíduos em setembro de 2022.

Orban é o único líder da UE que mantém fortes ligações com o Kremlin. Sua visita surpresa ao presidente Vladimir Putin no início da presidência húngara da UE, no início de julho, foi duramente criticada.

O desprezo de Boka pelas críticas da UE foi recebido com histeria crescente dentro da UE, à medida que as preocupações com potenciais atividades de espionagem russas aumentavam. O comissário europeu para Assuntos Internos, Ylva Johansson, condenou fortemente a possível brecha para atividades de espionagem que a nova reforma poderia proporcionar.

Leia também: