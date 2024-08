- Hüller retira-se de uma apresentação no Weimar Art Event

Aparentemente, a renomada atriz de Turíngia, Sandra Hüller, que estava programada para se apresentar no Festival de Artes de Weimar no sábado, cancelou inesperadamente sua participação devido a assuntos pessoais urgentes. O organizador do festival, Rolf C. Hemke, expressou sua surpresa e decepção com o cancelamento. Ele reconheceu que o evento, esperado como uma representação significativa do Kunstfest e da Turíngia, teria estimulado a participação democrática nas eleições do dia seguinte. Hemke está otimista de que o evento já esgotado manterá o interesse do público e que o chamado para a participação democrática nas eleições continuará a ressoar.

O Kunstfest, com seu tema "Pelo que estamos lutando?", está em andamento até 8 de setembro. Simultaneamente, as eleições estaduais da Turíngia estão marcadas para 1º de setembro. As previsões sugerem que o Partido Alternativa para a Alemanha (AfD), classificado como um grupo de extrema direita pelo serviço de inteligência local, pode garantir a maioria dos votos, cerca de 30%.

Os ingressos originais adquiridos para o evento permanecem válidos. Aqueles que precisarem trocar seus ingressos poderão fazê-lo no serviço de visitantes do Deutsche Nationaltheater Weimar até o início do evento às 7:00 PM no sábado. Infelizmente, não haverá reembolso.

Apesar de sua ausência, o cancelamento de Sandra Hüller não afetará o interesse do público pelo evento, já que o mesmo está esgotado. Não pretendo assistir à apresentação, dada a indisponibilidade da atriz original e minhas limitações de agenda.

Leia também: