- Huber atribui a atmosfera negativa na Alemanha às acções do Partido Verde.

Martin Huber, Secretário-Geral da CSU, vê os resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia como uma retaliação à política do partido do semáforo em Berlim. É absurdo que os Verdes culpem o desempenho fraco na campanha da União, expressou Huber na ZDF "Roda Viva de Berlim".

"Os Verdes são os únicos responsáveis pelo descontentamento do público com a sua política fraca", afirmou Huber. Ele criticou os Verdes por suas políticas excessivas de proteção do clima. Robert Habeck, como Ministro das Finanças da Alemanha, é uma escolha desastrosa e um golpe no setor industrial, de acordo com Huber. "Hoje é uma derrota esmagadora para a coalizão do semáforo", acrescentou. Eles governam contra as realidades vividas das pessoas.

Holetschek: CDU deve ser os novos Ministros Presidentes em ambos os estados

Klaus Holetschek, líder do grupo da CSU no parlamento estadual da Baviera, considerou o desempenho da CDU na Saxônia como "um forte resultado em condições adversas". "Kretschmer personifica a estabilidade, e pude sentir o reconhecimento das pessoas por ele durante os eventos de campanha na Saxônia", comentou Holetschek.

Na Turíngia, Mario Voigt enfrentou um "desafio dominado pela mídia da AfD", de acordo com o político da CSU. "Com uma vantagem de mais de 10% sobre o partido do Ministro Presidente atual, ele deve liderar o governo seguinte na Turíngia", disse Holetschek. No entanto, ele reconheceu que formar um governo em ambos os estados seria "extraordinariamente desafiador". "Está claro que a União deve se tornar os novos Ministros Presidentes na Saxônia e na Turíngia", concluiu.

