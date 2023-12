Houve um tempo antes do biquíni: 100 anos de fatos de banho

Riviera Style: Resort & Swimwear since 1900, atualmente em exibição no Fashion and Textile Museum em Londres, traça a viagem desde os vestidos de banho pelo joelho de antigamente até aos omnipresentes biquínis de fio dos dias de hoje, através de peças de vestuário e imagens de arquivo.

A ascensão do resort

"A história começa realmente com a mudança do banho nos tempos vitorianos para a natação", afirma o curador da FTM, Dennis Nothdruft. "Houve um grande movimento no sentido da atividade e, em particular, das mulheres serem mais activas."

Despir-se para ir à praia ainda significava vestir saias compridas, meias e sapatos até aos anos 20, quando as escapadelas à Cote d'Azure da estilista Coco Chanel convenceram as mulheres da moda a deixar de evitar o sol.

Mas, embora os loucos anos 20 tenham a reputação mais escandalosa, só nos anos 30 é que os fatos de banho começaram a parecer (de certa forma) convencionalmente mais magros e as duas peças fizeram a sua estreia.

"Começamos a ver cada vez mais o que consideramos fatos de banho contemporâneos", afirma Nothdruft. "Começamos a ver fatos de banho com cortes - cortam os lados na parte superior - e começam a adicionar vários elementos reveladores."

Na década de 1950, os fatos de banho de duas peças eram comuns. Essencialmente lingerie glorificada, criavam a mesma cobiçada figura de ampulheta que o vestuário de forma restritiva da década.

"Começamos a ter a sensação de que os fatos de banho não são apenas para nadar", diz ele. "De repente, o objetivo é moldar o corpo e criar uma silhueta."

O biquíni, tal como o conhecemos agora, apareceu pela primeira vez na década de 1960, quando as tendências da moda se tornaram mais orientadas para a juventude e uma silhueta mais natural foi defendida pelos designers.

"Na década de 1950, os adolescentes pareciam-se com as suas mães. Na década de 1960, as mães queriam parecer-se com as suas filhas", diz Nothdruft.

Inovação têxtil

Embora a modéstia dos fatos de banho pós-vitorianos seja talvez a diferença mais notória entre a época e a atualidade, a mudança nos materiais é igualmente notória.

"É a história da inovação", diz Nothdruft. "Está realmente relacionada com a descoberta de materiais que respondam aos requisitos: adaptar-se e molhar-se."

Antes do elástico moderno, os primeiros fatos de banho eram feitos de malha de algodão e lã que se tornavam pesados e ficavam desconfortáveis quando molhados.

Esta situação manteve-se até à década de 1930, altura em que os fios elásticos - algodões e lãs envoltos em fios elásticos - assumiram o controlo, apenas para serem usurpados pelos tecidos elásticos na década de 1950. (A Lycra só se tornaria omnipresente na década de 1980).

Os marcos dos fatos de banho modernos, como o Speedo LZR Racer Suit que foi originalmente banido dos Jogos Olímpicos por dar aos atletas uma vantagem injusta, sugerem uma mudança recente do meramente prático para o que melhora o desempenho.

"O que estamos a mostrar são alguns desenvolvimentos realmente fantásticos em fatos de banho", diz Nothdruft. "Há todo o tipo de inovações em termos de tecnologia, tecido, corte e manipulação."

Significa isto que, do ponto de vista da moda, o fato de banho foi levado até ao limite? É uma possibilidade.

"É difícil dizer o que vamos fazer no futuro... Acho que já cobrimos tudo", diz ele. "Teremos de começar a usar vestidos completos quando voltarmos a nadar. Meias e sapatos..."

Estilo Riviera: Resort & Swimwear since 1900 está patente no Fashion and Textile Museum, em Londres, de 22 de maio a 29 de agosto de 2015 .

Fonte: edition.cnn.com