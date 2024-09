Houve um aumento significativo de 80% nas aprovações de empréstimos para habitação.

Após uma mudança legislativa em 2023, o número de lares alemães que recebem auxílio habitacional aumentou substancialmente em 80%.

De acordo com dados publicados pelo Escritório Federal de Estatísticas em Wiesbaden na segunda-feira, esse aumento correspondeu a cerca de 1,2 milhão de lares, o que representa um aumento de 521.700 lares em comparação com o final de 2022. Isso equivale a 2,8% de todos os lares privados que dependem de apoio do estado.

O principal motivo para esse aumento foi atribuído à Lei de Auxílio Habitacional Plus, que entrou em vigor em 2023 e ampliou os critérios de elegibilidade. Além disso, o valor monetário do auxílio habitacional também foi aumentado. No final de 2023, o valor médio mensal do auxílio habitacional para apenas os beneficiários do auxílio habitacional era de 297 euros por lar, um aumento de 106 euros em comparação com o final de 2022. Para lares que recebem uma mistura de auxílio habitacional, o valor aumentou para 247 euros, um aumento de 70 euros em comparação com o ano anterior. Além disso, o gasto total dos governos federal e estadual aumentou significativamente, passando de aproximadamente 1,8 bilhão de euros em 2022 para 4,3 bilhões de euros.

Em termos de estados federais, os lares privados em Mecklenburg-Vorpommern tinham a maior dependência de auxílio habitacional no final de 2023, com 5,5% dos lares recebendo-o. Enquanto isso, a Baviera tinha a menor proporção, com 1,6%.

No final de 2023, cerca de 98% dos lares de auxílio habitacional tinham todos os membros da família com direito ao auxílio habitacional. Em contraste, cerca de 2% eram lares mistos, onde alguns membros eram elegíveis enquanto outros não.

