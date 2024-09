- Houseberger expressa alegria por ganhar o ouro

Ciclistas alemães dominaram o pódio nos Jogos Paralímpicos, conquistando o conjunto completo de medalhas. Na prova individual de contra-relógio na estrada em Clichy-sous-Bois, um subúrbio de Paris, Maike Hausberger garantiu a medalha de ouro, Michael Teuber ganhou a prata e Annika Zeyen-Giles ficou com o bronze na handbike. Apesar das altas expectativas, a equipe não conseguiu uma chuva de medalhas de ouro.

Hausberger impressionou no percurso de 14,2 quilômetros, superando seus oponentes. A ciclista de 29 anos, que sofre de paralisia parcial no lado esquerdo do corpo, marcou 21:30.45 minutos. Ela havia ganhado a medalha de bronze na prova de 500 metros contra-relógio no velódromo em 2021.

Teuber, que é paralisado do pescoço para baixo, também comemorou. O ciclista de 56 anos terminou o percurso em 21:18.14 minutos, conquistando a medalha de prata. Apenas o espanhol Ricardo Ten Argiles (20:39.51) terminou mais rápido. "Estou muito feliz", disse Teuber. Pierre Senska, de Berlim, ficou em quarto lugar na mesma categoria.

Zeyen-Giles não conseguiu defender seu título

Após conquistar a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio de 2021, Zeyen-Giles teve que se contentar com a medalha de bronze na handbike neste ano. A ciclista de 39 anos terminou em 25:30.84 minutos, atrás da americana Katerina Brim e da australiana Lauren Parker. Zeyen-Giles já havia conquistado três medalhas de ouro, duas de prata no basquete em cadeira entre 2004 e 2016, e agora tem uma terceira medalha como ciclista.

Andrea Eskau ficou de fora de sua 16ª medalha combinada em Jogos Paralímpicos de Verão e Inverno. A ciclista de 53 anos terminou em 26:35.88 minutos, ficando em sexto lugar. Jana Majunke, que venceu em 2021 em Tóquio, ficou em quinto lugar na triciclo em 29:40.76 minutos.

Apesar do forte desempenho da equipe alemã em diversas provas de ciclismo, a equipe alemã na categoria de handbike não conseguiu replicar seu sucesso na França. Maike Hausberger, Zeyen-Giles e Teuber conseguiram medalhas no pódio em suas respectivas provas, mas a França ficou em primeiro lugar no ranking da equipe.

