Hotel oferece uma experiência de "estação espacial" de 2.000 dólares por noite

Em breve será possível (quase) satisfazer esta fantasia sem sair da Terra.

Um hotel em Zurique, na Suíça, acaba de revelar uma nova suite equipada para se parecer com o interior de uma estação espacial.

A Suite Espacial do Grand Kameha está equipada com uma cama de "gravidade zero" - construída para parecer que está a flutuar acima do solo - e um banho de vapor concebido para simular uma vista para o universo.

Com o filme "The Martian", de Ridley Scott, a chegar aos cinemas este mês, pode ser a fuga ideal para alguém inspirado a procurar o isolamento interestelar.

Artista ligado ao espaço

A suite foi concebida pelo artista alemão Michael Najjar, que há três anos treina para uma viagem civil ao espaço a bordo da Virgin Galactic, e que a utiliza frequentemente como inspiração para o seu trabalho.

No entanto, aqueles que procuram simplesmente um sítio repousante para deitar a cabeça ao fim do dia talvez queiram ficar longe.

"A intenção não era, de todo, criar um quarto confortável", diz Najjar.

"Trata-se mais de criar um ambiente imersivo que faça com que o hóspede do hotel se sinta a viver numa estação espacial."

Ligação direta à NASA TV

O artista foi autorizado a dar largas à sua imaginação quando concebeu o quarto, com a única ressalva de que tinha de ter uma cama e uma casa de banho.

Possui uma instalação de vídeo com dois ecrãs que visualiza detritos espaciais na órbita da Terra, projectores inspirados em motores de foguetões e uma prateleira com a forma de uma luva espacial para guardar telefones ou cartões-chave. O quarto tem também uma biblioteca de livros, audiolivros e filmes relacionados com viagens espaciais, com uma voz feminina automatizada inspirada no filme de ficção científica "Dark Star" de John Carpenter a dar as boas-vindas aos hóspedes.

"Esquecer-se-ão que estão num quarto de hotel - sentir-se-ão como se estivessem a bordo de uma estação espacial", diz Najjar.

Enquanto na maioria dos hotéis os hóspedes podem escolher entre canais de notícias, a Suite Espacial tem uma transmissão em direto da Estação Espacial Internacional e uma ligação direta à NASA TV.

Preço de 2.000 dólares

"O espaço é a última fronteira da humanidade", afirma Najjar. "Os actuais desenvolvimentos em matéria de viagens e exploração espacial terão um enorme impacto na nossa vida na Terra no futuro. Um dia veremos hotéis a flutuar no espaço. O que fizemos aqui foi uma estação espacial a flutuar num hotel".

Com um preço de quase 2.000 dólares por noite e um conceito pouco ortodoxo, a quem é que a Space Suite se destina?

"Um hóspede que gosta de arte, um colecionador, um visitante da Art Basel ou alguém que gostaria de ter uma experiência artística global", diz Carsten K. Rath, CEO da Kameha.

Os clientes também poderão passar uma hora num simulador de voo Airbus A320 e experimentar o body flying, uma técnica de treino utilizada pelos pára-quedistas que os vê suspensos num túnel de vento vertical.

E se tiverem curiosidade em conhecer o homem por detrás do design, terão a oportunidade de visitar o estúdio de Michael Najjar em Berlim e de o ver no local.

O Kameha Grand Zurich oferece o pacote de duas noites para a escapadela da galáxia a partir de 1845 CHF ($1.890) por noite. Este pacote inclui alojamento e pequeno-almoço na suite espacial, amenidades espaciais à chegada, 1,5 horas de voo corporal / 1 hora de simulação de voo num A320, um livro autografado do trabalho de Michael Najjar, um presente de arte de designer e um convite para conhecer Najjar no seu estúdio em Berlim.

Fonte: edition.cnn.com