Hospital de Seattle desafia AG do Texas sobre investigação fora do estado sobre cuidados de afirmação de género para jovens

De acordo com o processo, que foi apresentado a 7 de dezembro, o gabinete procurava "documentos e informações" sobre residentes do Texas tratados pelo Seattle Children's Hospital e "médicos associados" ao hospital.

Especificamente, as demandas do escritório buscavam "informações sobre diagnósticos, medicamentos prescritos, exames laboratoriais e protocolos de tratamento utilizados por médicos no tratamento de pacientes individuais, durante o período de 1º de janeiro de 2022 até o presente", disse a petição.

"O Seattle Children's está expressamente proibido pela lei de Washington de responder às exigências", disse a petição do hospital que foi apresentada no condado de Travis, Texas. "Além disso, as exigências representam uma tentativa inconstitucional de investigar e reprimir o potencial comércio interestatal e as deslocações de residentes do Texas que procuram cuidados noutro Estado", afirma a petição. O hospital também contestou a jurisdição do Gabinete do Procurador-Geral do Texas no processo.

Numa declaração à CNN, um porta-voz do hospital afirmou: "O Seattle Children's tomou medidas legais para proteger a informação privada dos doentes relacionada com os serviços de cuidados de saúde de afirmação do género na nossa organização, solicitados pelo Procurador-Geral do Texas. O Seattle Children's cumpre a lei em todos os serviços de saúde prestados. Devido ao litígio ativo, não podemos fazer mais comentários neste momento".

A CNN entrou em contato com o escritório do procurador-geral do Texas, Ken Paxton, para comentar na sexta-feira, mas não obteve resposta.

No ano passado, Paxton declarou que os procedimentos cirúrgicos de afirmação de género em crianças e a prescrição de medicamentos que afectam a puberdade são considerados "abuso infantil", uma alegação vista por muitos como um ataque às crianças transgénero, informou a CNN.

Em resposta, o Governador do Texas, Greg Abbott, deu instruções ao Departamento de Serviços Familiares e de Proteção do Estado para "conduzir uma investigação rápida e exaustiva de todos os casos relatados destes procedimentos abusivos no Estado do Texas".

Mas os defensores dos direitos LGBTQ processaram o estado, e um juiz distrital decidiu em setembro de 2022 que o estado não pode investigar os pais que prestam cuidados de afirmação do género se os seus filhos e essas famílias fizerem parte de um dos grupos que processam o estado, informou anteriormente a CNN.

Sara Smart, da CNN, contribuiu para este relatório.

