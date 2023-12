"Horrível... embaraçoso": Os Warriors perdem por 55 pontos na enorme derrota para os Grizzlies

Numa atuação dominante no Jogo 5 da série melhor de sete, os Grizzlies venceram por 134-95 - chegando a liderar por 55 pontos - no FedExForum.

O Memphis nunca teve dificuldades em superar o normalmente potente ataque dos Warriors, mesmo sem o armador Ja Morant, que é dúvida para o resto da pós-temporada com uma contusão óssea no joelho direito sofrida no Jogo 3.

O Memphis marcou 77 pontos no primeiro tempo, o maior número da história da franquia na pós-temporada. A vantagem de 52 pontos do Grizzlies após três quartos igualou o recorde de maior vantagem num jogo de playoff nos últimos 70 anos.

Jaren Jackson Jr., Desmond Bane e Tyus Jones marcaram 21 pontos cada, mantendo o Golden State à distância e forçando um Jogo 6 em São Francisco, com o Warriors liderando a série geral por 3 a 2.

Depois, Jackson Jr. disse que o ritmo elevado do Memphis foi o que ajudou a equipa a manter-se na frente.

"Estávamos a jogar depressa. Vocês sabem como gostamos de jogar rápido", disse ele à imprensa. "Queríamos trazer essa energia desde cedo. Mantivemos o pé no acelerador, e todos contribuíram. Até o 12 (Morant) ali, com o seu gelo."

Para os Warriors, foi uma noite dececionante, com a oportunidade de avançar para as finais da Conferência Oeste em jogo.

O tricampeão da NBA Klay Thompson classificou a partida como "horrível" e "embaraçosa".

"Desde o início, não tivemos um bom ritmo, eles foram mais agressivos do que nós", explicou. "Todos nós tínhamos a mentalidade de que iríamos fechar o jogo esta noite, mas, por vezes, o basquetebol não é uma ciência exacta."

Mas Draymond Green foi mais comedido em relação à derrota: "A perder por 55, ou a perder por 5, a perder por 50, a perder por 5, perdemos. É um jogo na coluna das derrotas da série. Não vou dar muita importância a isso".

E acrescentou: "É claro que queremos puxar o autoclismo, mas também temos de aprender com ele. Não é como se fosse uma descarga, mas sim como se voltássemos a ver esta equipa daqui a dois meses. Vemos esta equipa daqui a dois dias. Por isso, aprendemos com a experiência e, depois, fazemos os ajustamentos necessários e, por fim, fazemos o flush. O resultado final é o que se deita na sanita. É preciso seguir em frente".

As equipas enfrentam-se num potencialmente decisivo Jogo 6 na sexta-feira.

'Quebrando esse truque'

Não houve certamente amor perdido durante esta série Warriors-Grizzlies.

Desde a expulsão de Green no Jogo 1 e a expulsão de Dillon Brooks no Jogo 2 até Morant sofrer uma lesão no joelho e dizer que Jordan Poole, do Golden State, "quebrou o código".

Mas na quarta-feira à noite, no meio de um resultado estrondoso, houve finalmente espaço para alguma leviandade.

Antes do Jogo 5, Steph Curry disse que o plano de jogo dos Warriors era "Whoop That Trick".

Esta era uma referência à canção do rapper Al Kapone, nascido em Memphis, que foi interpretada no filme "Hustle & Flow" por Terrence Howard. Nos últimos anos, tornou-se um hino dos Grizzlies nos momentos finais do jogo.

E no quarto período do Jogo 5, com o Memphis a manter uma vantagem inatacável, Kapone veio para o chão do FedExForum cantar a canção para gáudio do público.

Enquanto Jackson Jr. e Morant dançavam nas bancadas de Memphis e os adeptos dos Grizzlies agitavam as suas toalhas em uníssono, o mesmo aconteceu com a bancada dos Warriors.

Curry foi visto a rir enquanto Green agitava a sua própria toalha acima da cabeça em uníssono.

"Eles não vão fazer aquele truque sozinhos", disse Green. "Vamos fazer esse truque juntos se quisermos fazer esse truque.

"Uma coisa que eu não respeito são as pessoas que só se esforçam quando ganham, que abraçam multidões quando ganham. Nós chamamos-lhes "corredores da frente". Nós não somos os primeiros, sabes? Levámos uma tareia. Não faz mal. Acontece. Mas não se deve ser um corredor da frente.

"Quando se fala nisso, temos de estar dispostos a aceitá-lo e não nos escondermos dele, não nos esquivarmos dele, abraçá-lo. Apreciei o público esta noite, a energia que trouxeram para o jogo. Se eles quiserem fazer o mesmo, nós vamos fazer de novo."

O pedigree do campeonato é exibido em Boston, com o Bucks assumindo a liderança da série por 3 a 2

O Milwaukee Bucks mostrou por que é o atual campeão da NBA na noite de quarta-feira, demonstrando resiliência e inteligência para vencer por pouco o Boston Celtics por 110 a 107 no Jogo 5.

Os Bucks voltaram de uma desvantagem de 14 pontos no quarto período para liderar nos minutos finais, precisando de alguns momentos mágicos de habilidade defensiva do astro Jrue Holiday para garantir a vitória e assumir uma vantagem de 3-2 na série semifinal da Conferência Leste.

Tendo acabado de conquistar a sua primeira vantagem desde o segundo período, a poucos segundos do fim, Holiday começou por bloquear Marcus Smart por trás, provocando uma rotação que deu à sua equipa a posse de bola. Depois, com o tempo a esgotar-se, roubou novamente a bola a Smart para selar o resultado e garantir que os Bucks podem terminar a série no Jogo 6 em Milwaukee, na sexta-feira.

Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP, marcou 40 pontos e 11 ressaltos, enquanto Holiday somou 24 pontos, oito ressaltos e oito assistências na vitória.

