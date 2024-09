- Honrosamente homenageando o falecido Obi Ndefo

Ator e instrutor de ioga Obi Ndefo, famoso por seu papel em "Dawson's Creek", faleceu aos 51 anos. Sua irmã revelou a notícia no Facebook. Em 2019, um trágico incidente levou o ator a perder ambas as pernas.

Ndefo apareceu em séries como "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) e "Stargate SG-1" (1997). No entanto, seu papel mais reconhecido foi o de Bodie Wells em "Dawson's Creek", que interpretou de 1998 a 2002.

Irmã está "partida"

A irmã mais nova de Ndefo, Nkem Ndefo, anunciou sua morte prematura no Facebook em 31 de agosto, sem revelar a causa. Em sua postagem, ela expressou sua tristeza e mencionou que seu irmão havia encontrado a paz. Ela compartilhou uma foto dos dois juntos.

"Você sempre será um farol de luz"

A atriz Mary-Margaret Humes, que interpretou Gale Leery, mãe de Dawson na série, prestou homenagem a Ndefo no Instagram. Ela disse: "É difícil acreditar que você se foi, querido amigo. Você sempre será um farol de luz. Sua resiliência e amor diante dos desafios da vida será uma inspiração". Ela valorizou os momentos compartilhados de amor e apoio entre eles ao longo dos anos. Ela marcou alguns dos astros da série, incluindo Katie Holmes, Joshua Jackson e James Van Der Beek. Sob a hashtag "família da TV" e "amigos para sempre", ela expressou seus sentimentos.

Humes compartilhou um trecho de cenas atrás das câmeras da série de sucesso, onde Ndefo é visto sendo abraçado por Katie Holmes durante um ensaio e brincando com James Van Der Beek ao ar livre.

Atropelado por um SUV

Em 17 de agosto de 2019, ao retornar ao seu carro após fazer compras em Los Angeles, Ndefo foi envolvido em um triste incidente. Um SUV o atingiu, resultando na amputação de sua perna direita, e a esquerda precisou ser amputada. Em uma entrevista ao "Los Angeles Times" no ano seguinte, ele comentou: "O que aconteceu comigo é tão infeliz. Por que eu pioraria as coisas me sentindo mal a respeito?". Ele aceitou sua situação.

Mais de US$ 200.000 foram arrecadados em uma campanha de financiamento para cobrir as despesas com pernas protéticas e a reforma sem barreiras de sua casa em Silver Lake.

Apesar de seu trágico acidente em 2019, que resultou na perda de ambas as pernas após ser atingido por um SUV, Obi Ndefo continuou a fazer aparições em populares séries de ficção científica como "Star Trek: Deep Space Nine" e "Stargate SG-1".

