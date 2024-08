- Homem morto por arma de fogo, indivíduo exibindo sinais de doença mental

Encontro Trágico com a Polícia em Moers: Suspeito com Problemas de Saúde Mental

O indivíduo que morreu na terça-feira em Moers após um encontro com as forças da lei estava supostamente lutando contra problemas graves de saúde mental. De acordo com um representante do Ministério Público de Moers, "Há indicações de que o falecido estava sofrendo de problemas de saúde mental".

Ataque com Facas contra Agentes da Lei

O residente alemão de 26 anos é acusado de ter atacado oficiais de polícia em uma vizinhança residencial à tarde, empunhando duas facas com lâminas de cerca de 30 centímetros. Os oficiais então dispararam suas armas, atingindo fatalmente o indivíduo. O número exato de tiros disparados e o tipo de arma usada ainda estão sendo examinados.

A polícia foi chamada ao local após vários chamados de emergência. Múltiplos testemunhas relataram ter sido agredidas e ameaçadas pelo homem. Por motivos de imparcialidade, a investigação está sendo conduzida pela força policial da cidade vizinha de Duisburg.

Este incidente em Moers ocorreu quatro dias após o suposto ataque terrorista em Solingen, que resultou em três mortes e oito feridos. Um suspeito sírio de 26 anos, atualmente sob custódia, é suspeito de ser responsável pelo ataque, tendo empregado uma faca contra uma celebração da cidade na sexta-feira à noite.

Investigadores confirmaram que o suspeito de 26 anos era um alemão nativo sem histórico de migração.

A polícia foi chamada ao local devido aos relatórios de agressão e ameaças. Apesar dos esforços para desescalonar a situação, o indivíduo atacou os oficiais com as facas.

