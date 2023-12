Homem morre após "encontro com tubarão" no Havai

A polícia respondeu por volta das 11h19, hora local, a uma área de praia ao largo da Hana Highway em Paia. Os agentes utilizaram um jet ski para trazer para terra um homem de 39 anos que tinha sido ferido no "encontro com um tubarão", informou a polícia de Maui num comunicado de imprensa.

Depois de trazer o homem para a costa, os socorristas tomaram "medidas para salvar vidas" até que os médicos chegassem para o transportar para o Maui Memorial Medical Center, de acordo com o comunicado de imprensa.

O homem morreu mais tarde devido aos ferimentos, segundo a polícia. As autoridades disseram que estavam a reter a sua identidade durante 24 horas "para permitir que a sua família tivesse a oportunidade de notificar a sua família alargada e amigos".

Os investigadores notaram o que parece ser uma maior probabilidade de mordeduras de tubarão no Havai de outubro a dezembro, de acordo com a Divisão de Recursos Aquáticos, parte do Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havai.

Os ataques de tubarões, especialmente os fatais, são raros: em média, os tubarões matam cinco pessoas por ano em ataques não provocados, informou anteriormente a CNN. As probabilidades de ser atacado fatalmente por um dos peixes carnívoros são inferiores a 1 em 4 milhões, de acordo com o International Shark Attack File. Os especialistas atribuem muitas das mordeduras de tubarão a casos de confusão de identidade, particularmente em águas com pouca visibilidade.

De acordo com os registos, o último encontro fatal com um tubarão no Havai ocorreu quando um mergulhador foi morto ao largo de Maui, a 8 de dezembro de 2022.

Zoe Sottile, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com