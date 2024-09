- Homem idoso enfrenta julgamento por acusações de roubo e engano de parceira

Um suspeito de 66 anos, conhecido por supostamente aplicar golpes em pessoas, deve comparecer perante o Tribunal Regional de Berlim na quarta-feira, às 9h30. Este senhor é acusado de aplicar golpes e induzir em erro quatro mulheres com quem mantinha relações, entre maio de 2019 e agosto de 2021. A acusação se concentra em sete incidentes, sendo seis deles objeto de processo. Essas atividades ilegais supostamente ocorreram nas casas das mulheres em Berlim e Leipzig. Em um dos casos, o suspeito supostamente conseguiu um empréstimo de 15.000 euros ao prometer falsamente que o pagaria de volta. Ele também é acusado de ter furtado 20.000 euros de outra mulher. No total, o homem de 66 anos é acusado de ter roubado cerca de 54.000 euros em bens e dinheiro de suas vítimas. Até agora, foram agendadas quatro sessões de julgamento.

A audiência inicial deste homem por essas acusações ocorrerá no Tribunal de Primeira Instância de Berlim, na mesma data do seu comparecimento no Tribunal Regional de Berlim. Após ser considerado culpado no Tribunal de Primeira Instância, o homem de 66 anos poderá enfrentar novos processos em um tribunal superior, dependendo da gravidade das acusações.

