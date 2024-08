- Homem de 20 anos morre por acidente na auto-estrada A2 perto de Braunschweig.

Um homem de 20 anos morreu após um acidente na autoestrada A2 perto de Brunswick. Ele era passageiro de um veículo conduzido por um homem de 26 anos que colidiu com um caminhão com reboque por volta da meia-noite de uma quarta-feira, segundo as autoridades. A causa do acidente perto do Aeroporto de Brunswick ainda é um mistério.

Os dois homens estavam a caminho de Berlim quando o incidente ocorreu. O impacto fez com que o homem de 20 anos fosse lançado para fora do carro. O motorista conseguiu arrastar o jovem para fora da estrada e prestar os primeiros socorros. Ambos foram levados para um hospital, onde o passageiro acabou morrendo devido aos ferimentos.

O motorista do carro e o motorista do caminhão, de 31 anos, saíram ilesos do acidente. A autoestrada permaneceu fechada por várias horas. Foram iniciados procedimentos legais contra vários motoristas por não terem estabelecido um corredor de segurança.

A polícia chegou ao local para investigar a causa do acidente. Devido à gravidade do incidente, a polícia emitiu um alerta para outros motoristas para manterem uma distância segura na autoestrada A2.

