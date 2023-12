Homem acusado de homicídio e violação de um caso arquivado de 20 anos em Filadélfia após ligação por ADN, dizem as autoridades

Elias Diaz, 46 anos, é acusado da morte de Rebecca Park, há 20 anos, no Fairmount Park, em Filadélfia, informaram as autoridades esta semana.

Foi detido no domingo em ligação com os ataques com machete ocorridos no mês passado, disse o primeiro vice-comissário da polícia, John Stanford, numa conferência de imprensa na terça-feira. O agressor andava de bicicleta ao longo de um trilho no Pennypack Park, segundo as autoridades.

Diaz recusou-se a fornecer o seu nome quando foi detido, mas foi identificado através das suas impressões digitais, segundo as autoridades. A polícia também recolheu o seu ADN.

Os investigadores acreditam agora que as provas de ADN e outras provas o ligam ao assassínio de 2003, disseram as autoridades esta semana. Diaz é agora acusado de homicídio, violação, atentado ao pudor agravado e posse de um instrumento de crime, entre outras alegações, no assassínio de Park, disseram os procuradores na quarta-feira num comunicado.

Diaz também enfrenta acusações que incluem agressão agravada em relação a dois alegados ataques com machete em novembro.

A CNN pediu um comentário à Associação de Defensores de Filadélfia, que está a representar Diaz.

Park, 30 anos, estudante, desapareceu depois de sair para correr em 2003, segundo a polícia. O seu corpo foi encontrado numa zona arborizada, enterrado sob folhas de terra e pedras, no Fairmount Park. A polícia recolheu provas de ADN.

De acordo com a polícia, duas outras mulheres que foram atacadas no mesmo período de seis meses forneceram descrições correspondentes do seu agressor. Uma mulher foi atacada em abril de 2003 por um homem hispânico numa bicicleta. A polícia conseguiu recolher ADN desse incidente. Outra mulher atacada em outubro de 2003 deu uma descrição muito semelhante do seu agressor, informou a polícia de Filadélfia na terça-feira.

Outro ataque em 2007, uma agressão sexual a uma mulher de 25 anos, teve lugar perto do local onde ocorreram os recentes ataques com catanas, segundo a polícia. A mulher deu a mesma descrição de um homem numa bicicleta. A polícia conseguiu recolher ADN neste incidente.

A polícia disse que Diaz pode ser acusado de outros ataques.

O ADN dos crimes coincide, segundo a polícia

Todo o ADN dos diferentes crimes foi introduzido numa base de dados e coincidiu, disse Frank Vanore, primeiro vice-comissário da polícia para as operações no terreno.

"Sabíamos que tínhamos um padrão de DNA e sabíamos que tínhamos o mesmo agressor nesses casos", embora não pudessem identificar quem ele era, disse Vanore.

Em 2021, a polícia criou um esboço composto usando o DNA do homem desconhecido.

Os investigadores enviaram o DNA para um laboratório de genealogia e usaram bancos de dados de genealogia disponíveis publicamente, disse a polícia, encontrando mais de 1.000 membros da família.

"Era uma árvore muito extensa", disse o gerente do laboratório forense da polícia da Filadélfia, Ryan Gallagher, com ligações em todo o país, incluindo Porto Rico. "Não havia associações claras com a área da Filadélfia".

Gallagher disse que a polícia trabalhou com vários parceiros policiais e conseguiu reduzir a árvore a um ramo da família. Elias Diaz foi identificado como uma potencial pessoa de interesse.

'A ciência apanhou-o', diz o procurador

"Este caso remonta a 2003", disse o procurador Larry Krasner. "Este suspeito tem andado de bicicleta e tem fugido à justiça desde então."

Krasner disse que as técnicas de ADN avançaram ao ponto de os investigadores conseguirem finalmente identificar Diaz.

"A ciência ultrapassou a bicicleta deste homem", disse Krasner, comparando-a com a forma como o Golden State Killer foi apanhado na Califórnia. "A ciência apanhou-o."

Uma audiência preliminar relacionada com os ataques de machete de novembro está marcada para 3 de janeiro, e uma audiência preliminar relacionada com o assassínio de 2003 está marcada para 8 de janeiro, segundo os registos judiciais online.

Laura Dolan, da CNN, contribuiu para este relatório.

