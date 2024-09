- Holtby critica o árbitro, afirmando: "Não mais caos energético".

O cartão vermelho para o treinador Marcel Rapp do Holstein Kiel gerou debates. O capitão Lewis Holtby criticou a decisão do árbitro Florian Exner. "Isso é para o que os árbitros servem, para acalmar as coisas, não para jogar mais lenha na fogueira", afirmou o jogador de 33 anos após a derrota em casa do Holstein Kiel por 0-2 (0-2) contra o VfL Wolfsburg em sua estreia na Bundesliga.

Rapp recebeu um cartão vermelho nos minutos de acréscimo (90+7) por entrar na área técnica do time adversário. De acordo com Rapp, o reserva Jann-Fiete Arp estava tentando recuperar a bola perto do banco do Wolfsburg e acabou em uma confusão com os jogadores do Wolfsburg. "Fui até lá, disse 'Me dê a bola', e então o árbitro me mostrou um cartão vermelho", reclamou Rapp. "Ele me informou mais tarde que os treinadores não podem entrar na área técnica do time adversário. Eu não sabia disso."

Holtby ao árbitro: "Traga um pouco de tranquilidade"

O contraparte de Rapp no Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, também não conhecia a regra. Ele costumava se movimentar pela área técnica do time adversário sem repercussões, disse, recebendo um "Obrigado, Ralph" de Rapp. O treinador de goleiros do Wolfsburg, Pascal Formann, também recebeu um cartão vermelho na situação.

Holtby pediu ao árbitro mais discrição. "Se você não tivesse visto, poderia pensar que 'Rappo' foi até lá e deu um tapa no treinador", disse ele. "Eles são pessoas também. Eu entendo", disse ele, se dirigindo aos árbitros. "Se você for o árbitro, traga um pouco de tranquilidade quando dois touros acalorados estiverem basicamente lutando no campo."

Rapp ficou satisfeito com a explicação, mas disse que ficaria de olho se a regra sempre é interpretada dessa maneira no futuro. Hasenhüttl compartilhou sentimentos semelhantes: "É claro que os árbitros devem aplicar as regras de forma consistente. E então, você não pode culpá-los se for assim que for aplicado", disse o treinador do Wolfsburg.

Diante do incidente, a entidade que rege o futebol na Alemanha pode precisar esclarecer as regras sobre a participação dos treinadores na área técnica do time adversário. O encontro acalorado entre Rapp e os jogadores do Wolfsburg ocorreu na Alemanha, mostrando a intensidade dos jogos da Bundesliga.

