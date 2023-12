Hollywood conseguiu finalmente fazer a história da maioridade em 2023

É um filme repleto de pequenos momentos - encontrar amigos numa nova escola, visitas à avó na cidade - que se juntam a algo muito maior, tocando num tema que continuou a surgir no entretenimento este ano: abordagens subtis, hilariantes e sentidas da viagem de criança para adulto, com todo o constrangimento e júbilo que a acompanha.

Claro que 2023 não inventou o filme de passagem à idade adulta, mas talvez o tenha conseguido. Embora esta adaptação do romance de Judy Blume, ambientada nos anos 70, pudesse facilmente ter descambado para o território do piroso, "Margaret" continua a ser desarmante e autêntico, em grande parte graças ao desempenho de Fortson e aos de Rachel McAdams, que interpreta a sua mãe exausta mas bem intencionada, e de Kathy Bates como a avó autoritária.

Desempenhos hábeis e pessoais são também a base da versão da Netflix do romance de 2005 de Fiona Rosenbloom, "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", que consegue contornar alguns favoritismos sérios dos bebés nepo para conquistar os espectadores com uma visão perspicaz das intrincadas hierarquias sociais da escola secundária.

Produzido e protagonizado por Adam Sandler, "Bat Mitzvah" é também protagonizado pelas suas filhas Sadie e Sunny Sandler e conta ainda com a participação da sua mulher Jackie. Mas as suas filhas conseguem fazer com que os espectadores se esqueçam de como este é um caso da família Sandler, fazendo-nos investir na sua família no ecrã e, especificamente, no enigma de Stacy (Sunny Sandler) quando um rapaz giro da escola - e um enorme mal-entendido - faz com que ela não seja convidada para o bat mitzvah da sua melhor amiga.

Na sua busca demasiado familiar para se integrar socialmente, Stacy vê-se confrontada com a mudança de lealdades dentro dos grupos de amigos na escola, colocando o espetador ao seu lado e recordando como foram esses momentos para todos nós. O mesmo se aplica a "Bottoms", muito mais atrevido, mas ainda assim inteligente e apelativo - protagonizado pela natural e cativante Rachel Sennott - que combina os clássicos tropos da angústia adolescente com o "Clube de Combate", e depois dá uma bem-vinda reviravolta queer ao processo.

E depois há, sem dúvida, o filme do ano, "Barbie", que se baseia num arco de personagens muito real e relacionável que serviu de contrapeso a toda a plasticidade - nomeadamente a jovem Sasha (Ariana Greenblatt), que ultrapassou claramente a sua fase Barbie e está a tentar estabelecer os parâmetros da sua identidade mais adulta quando, juntamente com a sua mãe, funcionária da Mattel (America Ferrera), é confrontada com a própria boneca da "vida real" (Margot Robbie). É através do desejo de Sasha e da sua mãe de criar um mundo seguro e garantido no qual ela possa crescer, que "Barbie" consegue transmitir a sua mensagem feminista, por vezes irónica mas ainda assim encorajadora.

Mas esta tendência de retratos de adultos em início de carreira foi além do cinema este ano. Na série de sucesso "The Last of Us", baseada no aclamado jogo de vídeo, Joel, o solitário torturado de Pedro Pascal, torna-se a figura paternal por defeito de Ellie (Bella Ramsey), uma jovem que luta para encontrar um caminho a seguir num mundo apocalítico devastado por uma praga de zombies.

No final da temporada, um episódio intitulado "Left Behind" (Deixada para Trás) ilumina a história de Ellie num episódio que mais parecia uma curta-metragem. Nele, as estruturas sociais do liceu retratadas nos filmes são vistas com toda a força, com Ellie a envolver-se numa luta com um rufia e depois a fugir sozinha. Mais tarde, no episódio, ela explora as "maravilhas" do agora extinto mundo moderno com Riley ("Euphoria's" Storm Reid), uma amiga que, de repente, se torna algo mais, provocando os efeitos vertiginosos do amor jovem.

Tal como nos filmes clássicos para adolescentes como "Heathers", "Clueless" e "Mean Girls", os protagonistas das histórias de amadurecimento deste ano (na sua maioria, mulheres) navegam e negoceiam com o mundo exterior enquanto as suas identidades estão a mudar ativamente, o que permite que as trocas de ideias embaraçosas ou mesmo humilhantes sejam tão fáceis como os momentos de felicidade do primeiro amor - ou algo semelhante.

Embora nem todos os projectos aqui mencionados sejam tão recordados como outros quando 2023 estiver no espelho retrovisor, a melhor parte é que filmes como "Are You There God? It's Me, Margaret" e "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" estarão sempre disponíveis nas suas respectivas casas de streaming para as crianças encontrarem quando atingirem a maioridade.

"Barbie" e "The Last of Us" foram produzidos pela Warner Bros. Pictures e Max, respetivamente, que são propriedade da empresa-mãe da CNN, a Warner Bros. Discovery.

Alli Rosenbloom, da CNN, contribuiu para esta história.

