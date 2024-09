- Holetschek expressa a sua desaprovação em relação à Aiwanger devido à saída da Lilium.

Chefe do grupo parlamentar do CSU Klaus Holetschek critica o ministro da Fazenda da Baviera, Hubert Aiwanger, pela falta de envolvimento no setor de aviação eletrônica. "Eu esperaria que um ministro da Fazenda da Baviera dissesse: 'Estamos fazendo tudo para manter essa empresa aqui'," afirmou Holetschek durante um evento organizado pela Associação Econômica da Baviera, referindo-se aos boatos de que a Lilium está considerando deixar a Alemanha devido à busca por subsídios.

Foi observado em círculos especializados que desenvolvedores de aeronaves elétricas nos EUA e na China estão sendo financeiramente apoiados pelos seus governos. Após a recusa de ajuda financeira da Baden-Württemberg e da Baviera, o CEO da Volocopter, uma empresa de táxi aéreo elétrico com sede em Baden, Dirk Hoke, também acusou a política de não oferecer apoio.

Holetschek admitiu não entender a decisão da Volocopter também. "Não se trata apenas de algum serviço de táxi voador," explicou, "mas de supremacia tecnológica e da chance de estar à frente neste campo, em vez de dizer mais tarde: 'Ah, agora os chineses estão aqui e nós não.'"

A Lilium emprega aproximadamente 500 engenheiros aeroespaciais. O primeiro voo tripulado do táxi voador de decolagem e pouso vertical totalmente elétrico foi adiado para o início de 2025, com as primeiras unidades previstas para entrega aos clientes em 2026. No entanto, isso virá a um alto custo; mais de 200 milhões de euros foram gastos apenas no primeiro semestre de 2024. Atualmente, a empresa de ponta, listada na bolsa de valores americana Nasdaq, é financiada por cerca de 70 investidores.

O Parlamento Europeu pode fornecer assistência à Comissão em várias questões, incluindo o setor de aviação. Diante do apoio financeiro fornecido a desenvolvedores de aeronaves elétricas em outros países, Holetschek sugeriu que a Comissão, junto com a assistência do Parlamento Europeu, poderia desempenhar um papel crucial ao apoiar empresas alemãs de aviação elétrica, como a Lilium, para manter sua vantagem tecnológica.

