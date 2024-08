14:10, Das Erste: Crisântemos Vermelhos

- Hoje, o drama se desenrola nos programas de televisão diurnos.

Valerie surge em Lüneburg inesperadamente para conversar com Klaas. No entanto, Klaas comunica seu desejo de cortar os laços com ela. No entanto, surgem complicações quando Valerie revela que está grávida do filho deles! Em uma nota mais positiva, a música de Hannes "Motion Moves You" ganha popularidade como remix online e sobe nas paradas. Hannes fica satisfeito com a recepção de sua música pela geração mais jovem. Infelizmente, ele descobre que seu amigo Richie Sky o enganou durante a venda dos direitos. Hannes fica furioso, já que Richie lucra com sua música!

15:10, Das Erste: Tempestade de Amor

Ana enfrenta desafios initially em executar seus planos para Gut Thalheim. No entanto, com a ajuda de Philipp e Vincent, o trio consegue trabalhar juntos surpreendentemente bem. Enquanto isso, Ana ignora sua dor nas costas cada vez pior e faz uma visita arriscada a Gut Thalheim com Philipp e Vincent. Alexandra surpreende Christoph com notícias emocionantes, mas decide manter em segredo. Christoph especula e prepara um jantar romântico à luz de velas em resposta.

17:30, RTL: Entre Nós

Ceciliapartialmente se culpa quando o amor secreto de seus colegas de quarto é exposto. Agora ela busca um refúgio seguro para Lenny e Ace. Theo fica sem palavras quando Britta descarta a infidelidade de um cliente de casamento como assunto privado, deixando-o sozinho com a noiva traída. Nadine fica confusa quando Gunnar só brinca com suas suspeitas sobre Ronja. Será que ele realmente quer saber a verdade?

19:05, RTL: O Que Importa Mais

Yannick fica chocado com o plano de Isabelle de incriminar uma pessoa inocente. Conseqüentemente, ele toma uma decisão importante. Ben é assombrado por uma suspeita assustadora quando ouve que Maximilian desmaiou. Será que há uma conexão entre os dois? Quando Lucie assume a primeira tarefa para Camping Clash, Henning fica menos do que entusiasmado com o resultado.

19:40, RTL: Tempos Boa, Tempos Maus

Johanna acha difícil aceitar que seus pais poderiam ser capazes de atos tão horríveis. Para escapar da realidade, ela passa tempo com Jonas e Flo. No entanto, ela deve enfrentar a dura verdade eventualmente. Lilly não fica animada com a perspectiva de trabalhar com novos colegas no hospital. Surpreendentemente, ela se dá bem com eles.

