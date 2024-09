Hoje, o basebol vê lágrimas quando os Athletics se despedem de Oakland, assegurando um último triunfo.

Hoje, lágrimas foram derramadas no beisebol, enquanto um cartaz de um espectador dizia, com fãs fazendo fila fora do estádio desde o raiar do dia, ansiosos para testemunhar os A's jogarem seu último jogo no Coliseum.

Antes do jogo, lendas dos A's honraram o passado ilustre do time ao fazer aparições. O Hall of Famer Rickey Henderson e a lenda dos A's Dave Stewart lançaram a primeira bola, enquanto Barry Zito entrou em campo para cantar o Hino Nacional, definindo o tom para uma despedida emocionante.

Os A's marcaram os primeiros três runs do jogo e conseguiram conter o ataque dos Rangers. No nono inning, o estrela All-Star Mason Miller entrou e garantiu a última eliminação, não apenas do jogo, mas também da história do Coliseum.

Embora houvesse sinais de tristeza, também havia alguns de raiva. Durante o jogo, gritos de "venda o time" ecoaram pelo estádio, enquanto os fãs vêm expressando seu descontentamento com a propriedade da franquia desde o anúncio de sua mudança para Las Vegas em abril do ano passado. O jogo foi brevemente interrompido no sétimo inning em várias ocasiões devido a uma bomba de fumaça verde jogada no campo direito e uma garrafa jogada no campo externo.

Após a vitória, os jogadores e a equipe dos A's saíram para o campo e acenaram com seus chapéus para os fãs. O gerente dos A's, Mark Kotsay, lutando contra as lágrimas, dirigiu-se à plateia.

"Vou manter isso curto, porque não tenho certeza se vou conseguir passar por isso", disse Kotsay emocionado.

"À equipe que dedicou suas vidas aos Oakland A's, especialmente àqueles que não farão a mudança para Las Vegas, sou eternamente grato. Eu nunca esquecerei de vocês. E a todos vocês, em nome da minha equipe, de mim mesmo, deste time, de todos os jogadores e técnicos do passado que já vestiram o verde e o ouro - não há fãs melhores do que vocês. Obrigado por amar o esporte do beisebol."

Kotsay encerrou seu discurso liderando o público em um grito que chamou de "o maior grito do beisebol", que é "Vamos, Oakland".

O livro foi oficialmente fechado em Oakland à medida que a equipe se prepara para escrever um novo. A partir de 2025, os A's se mudarão temporariamente para o Sutter Health Park, em West Sacramento, casa da equipe de beisebol menor Sacramento River Cats, até que seu novo estádio em Las Vegas seja concluído.

Em novembro, os donos da Major League Baseball aprovaram a mudança dos A's para Las Vegas, seguindo os passos dos Raiders da NFL, que deixaram Oakland em 2020.

O Coliseum de Oakland, um estádio híbrido de futebol-basebol, viu seus momentos, desde seis campeonatos da World Series até quatro jogos do campeonato da AFC, com os A's e os Raiders deixando suas marcas no local. O estádio servirá como casa para a equipe de futebol USL Championship League Oakland Roots a partir de 2025.

Antes da série final em casa, o dono dos A's, John Fisher, escreveu uma carta aos fãs, refletindo sobre a história do time em Oakland. Fisher expressou seu pesar pelo fato de a franquia não ter conseguido garantir um novo estádio na área da Baía após anos de esforços.

"Os A's são uma parte de Oakland, da Baía de São Francisco e de toda a área da Baía", escreveu Fisher. "Quando Lew Wolff e eu compramos o time em 2005, nosso sonho era vencer os campeonatos da World Series e construir um novo estádio em Oakland. Ao longo dos 18 anos seguintes, fizemos o nosso melhor para tornar isso realidade. Propusemos e perseguimos cinco diferentes locais na área da Baía. Apesar dos esforços mútuos e contínuos para fechar um acordo para o projeto do Howard Terminal, não conseguimos."

"Somente em 2021, após 16 anos de trabalho exclusivo no desenvolvimento de um lar na área da Baía e enfrentando um acordo vinculativo da MLB para encontrar um novo lar até 2024, começamos a explorar a mudança do time para Las Vegas."

"Há milhões de fãs dedicados e apaixonados dos A's, em Oakland e em todo o mundo. Muitos funcionários dedicados e empregados do Coliseum de Oakland colocaram seu coração neste time, e seus esforços significaram muito para nossa comunidade. Sei que há uma grande decepção, até mesmo amargura. Embora eu gostaria de poder falar individualmente com cada um de vocês, posso lhes dizer isso do coração: nós tentamos. Ficar em Oakland era nosso objetivo, era nossa missão, e nós falhamos em alcançá-lo. E por isso, eu verdadeiramente sinto muito."

Os A's venceram três campeonatos da World Series consecutivos de 1972 a 1974 antes de adicionar outro em 1989, enquanto os Raiders venceram dois Super Bowls em 1976 e 1980.

O Coliseum de Oakland detém o terceiro maior número de jogos sem rebatidas (12), com a última sendo um jogo perfeito lançado pelo New York Yankees' Domingo German em 2023.

O jogo sem rebatidas mais memorável ocorreu em 2010, quando o arremessador esquerdo Dallas Braden lançou um jogo perfeito no Dia das Mães, com sua avó Peggy Lindsey presente.

Os A's enfrentarão os Mariners em Seattle em uma série de três jogos a partir de sexta-feira para concluir sua temporada.

Apesar da raiva e dos protestos dos fãs durante o jogo, seu amor pelo beisebol ficou evidente quando se juntaram ao grito de "Vamos, Oakland" de Kotsay. Apesar da mudança do time para Las Vegas, o espírito esportivo em Oakland continuará com a equipe de futebol USL Championship League, os Oakland Roots, usando o Coliseum como sua casa a partir de 2025.

