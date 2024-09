Hoda Kotb está a sair do programa da NBC.

Desde 2017, Kotb tem dividido as funções de apresentador com Savannah Guthrie no programa, substituindo Matt Lauer no processo.

Este é um relatório de eventos atuais. Espere atualizações.

Após a saída de Matt Lauer, a mídia cobriu extensivamente a transição bem-sucedida de Kotb para o papel, o que teve um impacto significativo na estratégia comercial do programa. A audiência aumentada do programa devido à dupla dinâmica de Kotb e Guthrie está atraindo mais anunciantes para o negócio da mídia.

