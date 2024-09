Hocke está a contornar a rota habitual para se juntar à legislatura estadual.

No estado eleitoral da Turíngia, o AfD triunfa como força principal, superando os outros. Apesar desse sucesso, seu líder estadual, Björn Höcke, não consegue garantir uma cadeira direta no parlamento. No distrito de Greiz II, Höcke enfrentou seu oponente da CDU, Christian Tischner, e perdeu por vários pontos percentuais. Höcke conseguiu 38,9 por cento, enquanto Tischner garantiu uma impressionante 43 por cento.

No entanto, Höcke encontra uma brecha que lhe concede uma posição no parlamento de Erfurt. Como o primeiro nome na lista estadual do partido, Höcke entra estreitamente no parlamento devido à decisão do AfD de não ter candidatos diretos em duas circunscrições da Turíngia, Wartburgkreis II/Eisenach e Wartburgkreis III. Ao não ter candidatos nessas áreas, a responsabilidade caiu na CDU para essas circunscrições com base nos totais de primeiros votos no domingo.

Se o AfD tivesse entrado nessas circunscrições, provavelmente teria tomado ambas as regiões de Wartburg com uma margem substancial de segundo voto. A simples ausência de candidatos diretos do AfD nessas circunscrições pode ser a razão pela qual Höcke faz parte atualmente do parlamento estadual, já que o AfD pode ter perdido a chance de atrair candidatos adicionais devido a duas circunscrições a mais vencidas.

Desafios legais impedem novas eleições

O comitê eleitoral do condado de Wartburgkreis rejeitou duas propostas do AfD para essas circunscrições em julho. A principal razão para essa rejeição foi que as propostas não foram assinadas pelo conselho estadual do AfD, como relatado pelo MDR. Isso tornou as propostas inválidas de acordo com a lei eleitoral estadual.

A falta de assinatura do conselho estadual está sendo debatida. Alguns especulam que Höcke usou isso como uma jogada tática para garantir sua posição na lista estadual do partido. No entanto, outros relatórios sugerem que uma luta pelo poder entre as branches da West Thuringia e estadual pode ser a verdadeira causa. A branch local do condado aspirara a nomear dois candidatos contra a vontade da liderança do partido. Höcke e a liderança recusaram-se a reconhecer a decisão da base do partido, apontando para supostos erros formais. O pedido do conselho estadual para uma nova eleição de candidatos nessas duas circunscrições foi negado pelo tribunal.

Isso não é a primeira vez que a branch estadual da Turíngia enfrenta tais divisões internas. Antes das eleições municipais da primavera, houve uma cisão. No final, não um, mas dois listas concorrentes do AfD correram um contra o outro nas eleições para o conselho do condado.

