Höcke, candidato da AfD na Turíngia, cancela debate antes da votação

Os apresentadores anunciaram que Höcke havia inicialmente pretendido cancelar o debate agendado para segunda-feira. Inicialmente, ele alegou problemas pessoais como motivo, mas recusou-se a fornecer mais detalhes quando pressionado. No entanto, ele acabou desistindo do evento na terça-feira e cancelou-o completamente na quarta-feira. Anteriormente, a figura proeminente da AfD na Turíngia havia participado do "Arena Eleitoral" na televisão MDR na segunda-feira.

Assim como na Saxônia, a Turíngia terá um novo parlamento estadual eleito neste domingo. De acordo com as pesquisas para as eleições na Turíngia, a AfD lidera com uma vantagem de aproximadamente 30 por cento. Isso os coloca à frente do CDU, liderado pelo seu candidato principal Mario Voigt, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) e o Partido da Esquerda, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow. O SPD mal consegue ultrapassar a barreira de cinco por cento, enquanto os Verdes e o FDP correm o risco de não voltarem ao parlamento estadual de Erfurt.

Apesar de liderar nas pesquisas para as eleições na Turíngia, a figura proeminente da AfD no estado, Höcke, desistiu de um debate agendado na televisão MDR, alegando problemas pessoais. Essa ausência inesperada ocorre pouco antes das eleições nos Países Baixos, onde também será eleito um novo parlamento estadual neste domingo.

Leia também: