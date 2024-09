- "Hiltrop, o atirador, reivindica outra medalha de ouro paraolímpica sob o apelido de 'Hammerly'"

Natascha Hiltrop deixou sua marca nos Jogos Paralímpicos na França, conquistando o primeiro lugar na prova de tiro com sua carabina de Small-bore. Este é o terceiro ouro para a equipe da Alemanha nos jogos. Com 32 anos, Hiltrop, de Bonn, superou a eslovaca Veronica Vadovicova por uma margem estreita. "Estou exausta, mas incrivelmente feliz e aliviada", disse Hiltrop.

Hiltrop havia garantido o ouro três anos antes em Tóquio, mas desta vez foi com a carabina de ar. Ela começou em sexto lugar após as eliminatórias em Châteauroux, mas manteve a liderança durante toda a final até ser ultrapassada por Vadovicova. No entanto, a eslovaca vacilou, e Hiltrop aproveitou a oportunidade para ultrapassá-la com seu último tiro. O técnico nacional Rudi Krenn ficou eufórico, exclamando: "O que aconteceu hoje é nada menos que milagroso".

Para-atleta Veterana da Alemanha Fica Longe do Pódio

A para-atleta mais velha da Alemanha, Heidemarie Dresing, ficou dolorosamente perto de uma medalha na prova de dressage. Com 69 anos, Dresing ficou em quarto lugar na classe II, perdendo o bronze por apenas 0,311%.

"Estou um pouco decepcionada, mas também orgulhosa do que consegui na minha idade", declarou Dresing. "A torcida estava incrivelmente alta, e Dooloop não se sentiu muito à vontade no picadeiro de prática, sempre distraído e tenso".

Equipe de Basquete em Cadeira de Rodas Vence Semifinais

A equipe de basquete em cadeira de rodas da Alemanha está buscando sua primeira medalha desde 1992. O time do técnico Michael Engel derrotou a Espanha por 57:49 (26:19) e enfrentará as semifinais na quinta-feira. Thomas Boehme brilhou com 26 pontos e 15 rebotes. "Absolutamente incrível. Defensivamente, nós nos saímos muito bem contra uma das melhores equipes ofensivas do mundo", elogiou Engel.

O jogador de tênis de mesa Thomas Schmidberger já garantiu a próxima medalha. Com uma vitória de 3:0 contra o francês Florian Merrien, Schmidberger, do Borussia Düsseldorf, não apenas avançou para as semifinais, como também está garantido pelo menos no bronze. "Estou pronto para quinta-feira. Acho que sou invencível", disse Schmidberger orgulhosamente. Schmidberger também havia conquistado a prata no duplas com Valentin Baus.

Equipe de Voleibol Sentado Enfrenta a Bósnia nas Semifinais

A equipe de vôlei sentada da Alemanha sofreu um revés em sua última partida do grupo contra o Iran, atual campeão, perdendo por 0:3 em três sets. "O Irã está em uma liga própria. Morteza é apenas uma peça do quebra-cabeça", comentou o técnico nacional Christoph Herzog.

O adversário da Alemanha nas semifinais na quinta-feira será a Bósnia e Herzegovina. "Este é o jogo mais importante dos últimos anos. Sabemos que podemos vencê-los", declarou Herzog com confiança. "Vamos tudo para a Bósnia".

