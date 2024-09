Hillary Clinton expressa que as ideias de Vance sobre cuidados infantis estão desconectadas das experiências cotidianas da maioria dos cidadãos dos EUA.

"Sua perspectiva é difícil de entender. De onde ele está tirando essas ideias? O que está alimentando essas crenças?" expressou a ex-secretária de Estado em uma entrevista próxima com a CNN's Fareed Zakaria, enquanto promove seu novo livro, "Perdido e Ganho".

Clinton se referiu aos comentários controversos feitos por Vance sobre cuidados infantis em uma entrevista recente com o comentarista conservador Charlie Kirk, ao lado de seu comentário de 2021 sobre os EUA serem liderados por "mulheres sem filhos", como prova de décadas de resistência dos legisladores republicanos em Washington a políticas de apoio à família, que propõem ajuda federal às famílias trabalhadoras.

"Parece-me que esses sentimentos podem estar enraizados em sua história pessoal, mas eles se alinham com essa mesma ideologia: 'Conte com você mesmo. Você é um espírito independente'", ela disse.

Ela enfatizou a necessidade de apoio à família, afirmando que membros da família estendida nem sempre estão disponíveis ou próximos.

"Sou avó. Estou bastante ativa. Gosto dos meus netos, mas também tenho meus próprios interesses", ela compartilhou. "Não é um jogo de soma zero. Claro que eu quero ajudar minha filha e meu genro com seus filhos cheios de vida. Eles trabalham duro. Eles precisam de ajuda com a creche, especialmente quando os filhos eram muito jovens."

Durante sua conversa com Zakaria, Clinton abordou seu casamento com o ex-presidente Bill Clinton, relembrando os "tempo difíceis" quando seus casos e o escândalo de impeachment vieram à tona.

"Somente as duas pessoas envolvidas realmente entendem o que acontece dentro de um casamento, e todos que conheço passam por altos e baixos, embora em privado", ela disse.

Ela rejeitou a ideia de aconselhar outros a ficarem ou deixarem seus casamentos.

"Para meu marido e eu, acredito que chegamos a um ponto em nossas vidas onde temos a sorte de ter nossos netos e passar tempo de qualidade juntos. Escrevo sobre como começamos nossas manhãs com um jogo de 'Batalha de Palavras' na cama, e deixe-me dizer, Bill é muito bom nisso", ela disse.

"Simplesmente gostamos da companhia um do outro. Apreciamos nossa existência compartilhada, que abrange quase 50 anos de casamento. Isso nos serve bem, e essa é minha mensagem", Clinton concluiu.

Isso marcou uma mudança significativa em relação aos anos 1990, quando ela expressou sentimentos de profundo sofrimento e confusão, mas se opôs aos republicanos cujo objetivo era afastar seu marido do cargo.

"Enfrentar problemas conjugais sempre é desafiador. Você se sente como se o mundo inteiro estivesse contra você, mas no meu caso, era mais do que apenas o mundo", ela disse. "Tive que enfrentar esses desafios no meu próprio ritmo, nos meus próprios termos e de acordo com meus valores. Estou grata pelo onde estamos agora."

No contexto da política e da tomada de decisões, Clinton destacou a resistência de décadas dos legisladores republicanos às políticas de apoio à família, citando os comentários controversos de Vance como exemplo. Essa resistência, ela sugeriu, pode estar enraizada em uma ideologia profundamente arraigada que valoriza a auto-suficiência e a independência.

A reversão na postura de Clinton em relação à navegação de seus problemas conjugais na vida pública é evidente em seu último livro, onde ela discute os altos e baixos que ela e seu marido, Bill Clinton, têm experimentado, enfatizando seu compartilhado prazer e gratidão por seu quase 50 anos de casamento.

Leia também: