Hideki Matsuyama: Bola batida pelo campeão do Masters de 2021 cai na camisola de um espetador

"Passou entre as minhas pernas, bateu no meu joelho e, de alguma forma, enrolou-se na minha camisa", explicou o espetador num microfone captado pelo PGA Tour no Liberty National Golf Club em Jersey City, Nova Jersey.

O campeão do Masters de 2021, Matsuyama, deu a bola ao espetador depois de a ter assinado, embora o golfista japonês tenha feito bogey no buraco depois de ter feito uma queda livre.

O número 1 do mundo, Jon Rahm, que é o atual campeão do US Open, está no topo da tabela de classificação com uma vantagem de uma tacada depois de disparar um par 67 abaixo de quatro na segunda rodada de sexta-feira.

"Acreditem ou não, hoje bati a minha quota-parte de más pancadas", disse Rahm, de 26 anos, ao site do PGA Tour. "Tal como ontem [quinta-feira], consegui salvar um par de boas pancadas... No fim de semana, vou ter de corrigir alguns desses erros."

Tempestade Henri

O Northern Trust é o primeiro evento de playoff da FedEx Cup do PGA Tour.

Na FedEx Cup, os jogadores acumulam pontos de classificação ao longo da época e os 125 melhores participam no primeiro playoff.

O campo é reduzido com os 70 jogadores finais a competirem no Tour Championship em Atlanta, em setembro, onde o campeão da FedExCup ganha 15 milhões de dólares.

A ronda final do torneio Northern Trust, no domingo, poderá ser adiada para segunda-feira devido à tempestade Henri.

Jordan Spieth observa a sua tacada no sétimo tee na segunda ronda. A ronda de Spieth incluiu dois eagles.

"Estamos a monitorizar de perto a tempestade tropical Henri e os seus potenciais impactos no The Northern Trust", disse o PGA TOUR numa declaração no seu site na sexta-feira.

"Avaliaremos a trajetória de Henri ao longo do dia de amanhã [sábado] e esperamos publicar o plano e o calendário para a última volta ao final da tarde de sábado.

"Atualmente não se prevê que o Henri tenha qualquer efeito nas previsões para segunda-feira. Dependendo da trajetória prevista para a tempestade, é possível que a ronda final seja reagendada para segunda-feira", acrescentou o comunicado.

Fonte: edition.cnn.com