- Heidi Klum revela-se primeiro

Cerca de dois meses antes do Halloween, a renomada modelo e apresentadora de TV Heidi Klum (51) compartilha uma espiada do seu potencial figurino no Instagram. Ela normalmente revela sua roupa final durante sua festa anual de Halloween no dia 31 de outubro, mas inicia especulações entre seus seguidores com pistas sutis. "Heidi Halloween está começando a tomar forma", ela legendou um breve clipe de vídeo exibindo uma concha cinza-branca, lustrosa que parece uma armadura com duas aberturas, presumivelmente para as pernas.

Esse figurino também pode ser para Tom Kaulitz (35). O marido de Klum frequentemente se junta a ela na transformação elaborada. Em anos anteriores, eles fizeram uma entrada grandiosa com fantasias combinando na festa de Nova York.

Conhecida como a "Rainha do Halloween"

A apresentadora nascida na Alemanha e do programa "Germany's Next Topmodel" ganhou o título de "Rainha do Halloween". Em 2023, ela usou um figurino de pavão gigante, acompanhada por dez acrobatas com penas de pavão verde brilhante. Um ovo de pavão gigante foi incluído na apresentação, com Kaulitz dentro da casca branca do ovo.

No ano anterior, ela interpretou um verme gigante, completo com um anzol descansando na ponta de sua cauda arredondada. Kaulitz entrou como um pescador assustador, segurando a outra extremidade da vara de pesca. Antes disso, Klum havia se transformado em um lobisomem, alienígena ou uma versão mais velha de si mesma.

Desde 2000, a mãe de quatro filhos organiza uma grande festa de Halloween todos os anos. Infelizmente, sua famosa extravagância de horror foi adiada em 2020 e 2021 devido à pandemia do COVID-19.

