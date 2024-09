Heidi Klum discute sobre auxiliares sexuais e cenários imaginativos de jogos de papel.

Recentemente, a supermodel Heidi Klum compartilhou que precisa de um guarda-roupa inteiro para abrigar sua coleção de itens íntimos. Após essa revelação, ela derramou ainda mais segredos sobre sua vida íntima em um podcast. Com 51 anos, Klum discutiu os conteúdos de seu closet especial e os jogos de interpretação que ela gosta.

Heidi Klum não é tímida quando se trata de suas experiências amorosas com o marido, Tom Kaulitz. Em um episódio do podcast de fim de janeiro, ela deliciosamente descreveu seu ato sexual em um jato privado e a "salsicha alemã" de Tom. A conexão do guitarrista, 16 anos mais jovem, com Klum é descrita como "sem limites, desordenada e apaixonada". "Basta eu olhar para ele e fico excitada", ela admite. Klum também menciona seu closet dedicado para seus brinquedos sexuais, que ela revelou anteriormente.

No podcast "Him & Her", ela volta a esse assunto e oferece mais insights. Quando a co-apresentadora Lauryn pergunta sobre a organização do closet por humor, Klum brinca que é mais sobre o "humor", antes de revelar que os itens são categorizados pelo tamanho. "Você pode encontrar perucas, fantasias, sapatos, botas...", Klum sugere.

Fazendo de Enfermeira

Ela também fala sobre quando e como ela usa essas fantasias. Klum lembra de uma ocasião em que ela se vestiu de enfermeira quando seu parceiro estava doente. No entanto, seu parceiro não gostou dessa fantasia. "Perguntei a ele: 'Como está meu paciente?' e ele só riu de mim!", Klum menciona que essa reação foi um "extremamente grande sinal vermelho" para ela. Ela havia imaginado a interpretação de papel de forma diferente: "Fique doente e deixe-me verificar seu pulso!"

Durante sua conversa sobre o closet picante no "Call Her Daddy" em janeiro, a filha mais velha de Klum, Leni, estava no FaceTime. Juntas, elas revelaram que Leni e suas amigas uma vez descobriram e exploraram o closet. "Pensei que era a coisa mais legal do mundo", disse Leni, aspirante a modelo. Elas até filmaram vídeos dos brinquedos, inicialmente sem saber o que eram. "Pensei: 'Mãe, o que são essas coisas? Um microfone?'", Leni lembrou. Sua mãe ficou depois furiosa e proibiu Leni de bisbilhotar suas coisas.

