- Heidenheim está a alegrar-se, enquanto Augsburgo enfrenta desafios com o "compasso de cotovelo sombrio"

Frank Schmidt reuniu sua equipe em um círculo de alegria para compartilhar algumas palavras de apreço antes de sua marcha vitoriosa. A multidão estava gritando alto e cantando "Campeões, campeões". Após uma vitória de 4-0 (2-0) contra o FC Augsburg na Bundesliga, o 1. FC Heidenheim continua sua impressionante ascensão. A equipe de Ostalb garantiu sua quinta vitória em seu quinto jogo oficial da temporada.

"Já garantimos 15% dos pontos de que precisaremos no final", declarou o pragmático habitual, Schmidt, na DAZN. No entanto, ele também apreciou a atmosfera emocionante em Ostalb: "Uma grande comemoração na quinta-feira e novamente hoje", ele observou, se referindo à sua recente entrada na Liga Conferência. "Nós também merecemos saborear este momento."

Slotterbeck: "Inacreditável"

Enquanto isso, o FC Augsburg ficou insatisfeito com uma decisão polêmica de pênalti. "Inacreditável", resmungou Keven Slotterbeck sobre sua falta de mão, que foi marcada pela VAR e levou a um gol antecipado para o Heidenheim. Embora tenha reconhecido algum contato, ele argumentou que era apenas uma "ação normal de futebol". "Os árbitros não parecem mais capazes de tomar a decisão certa. É apenas inaceitável e desanimador ceder um gol assim", ele lamentou.

Slotterbeck ficou ainda mais agitado com um incidente semelhante na semana passada, que não resultou em um pênalti para o Augsburg, mas desta vez eles foram vítimas disso. "Duas interpretações completamente diferentes", ele suspirou. "Recebemos um pênalti ridículo hoje, eu poderia ter partido o microfone ao meio."

Wanner: Mais forte do que nunca

A decisão do árbitro Martin Petersen foi questionável após sete minutos, já que Slotterbeck havia tocado na bola com o braço esquerdo na área penal. Paul Wanner deu um passo à frente e marcou com confiança no canto inferior direito (9'). Léo Scienza acrescentou outro com um chute poderoso na presença de 15.000 espectadores (30'). Adrian Beck (69') e Maximilian Breunig (73') seguiram o exemplo.

Schmidt elogiou o desempenho de Wanner, mas enfatizou o esforço coletivo como crucial. Tanto Wanner quanto Scienza foram particularmente destacados. Wanner já marcou quatro gols em jogos oficiais nesta temporada. Na semana passada, o jogador de 18 anos se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Bundesliga na história do clube. Agora, ele também é o jogador mais jovem a marcar um pênalti na liga alemã de elite.

O Heidenheim lidera a tabela, avançou para a próxima rodada da Copa DFB e se classificou para a fase de grupos da Liga Conferência, ansiosamente aguardando seu jogo contra o FC Chelsea no final de novembro. O Augsburg, enquanto isso, sofreu um revés após empatar em 2 a 2 com o Werder Bremen em sua estreia.

As desgraças de Slotterbeck continuaram

O primeiro tempo foi animado, com o Augsburg controlando a posse de bola e várias chances de igualar o placar. A melhor chance de Slotterbeck acertou a trave (27'). Em vez disso, o Heidenheim marcou, e Slotterbeck reconheceu seu "desempenho impressionante".

As substituições do Augsburg Marius Wolf e do suíço Ruben Vargas não mudaram o ritmo do jogo. Em vez disso, Beck, que renovou seu contrato até 2028, selou a vitória. Sua assistência, é claro, veio de Wanner. Logo depois, Breunig acrescentou outro.

A única má notícia para os apaixonados torcedores do Heidenheim: o meio-campista de contenção Lennard Maloney teve que ser substituído pouco antes do intervalo devido a dor nas costas.

A vitória contra o FC Augsburg na Bundesliga impulsionou o 1. FC Heidenheim, da região de Ostalb, na Alemanha, para sua quinta vitória em cinco jogos oficiais da temporada. Apesar da polêmica falta de mão de Slotterbeck, o jovem talento alemão do Heidenheim, Paul Wanner, continuou sua excelente forma, marcando um pênalti e se tornando o jogador mais jovem a alcançar essa marca na liga alemã de elite.

Leia também: