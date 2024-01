Hayden Panettiere diz que gostaria de ter sabido mais sobre a depressão pós-parto antes de ser mãe

O ator de "Scream VI" sentou-se com Erin Lim Rhodes, do E! News, no episódio de sexta-feira de "The Rundown" e, numa entrevista franca, disse que gostaria de estar mais consciente da depressão pós-parto (DPP) ao entrar na maternidade.

"Quem me dera saber que devia estar atenta a isso", disse Panettiere.

Panettiere deu à luz a filha de 8 anos, Kaya, em 2014, que ela compartilha com o boxeador profissional Wladimir Klitschko.

Ela continuou a dizer que, na época, ela sentiu que havia "algo seriamente errado comigo".

"Gostaria que alguém me dissesse que não há problema se você der à luz seu filho e você não é imediatamente como, 'Oh meu Deus, eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo inteiro agora'. Está tudo bem e não é anormal", disse ela.

Estima-se que a DPP afecte mais de uma em cada dez mulheres que têm um bebé. Com sintomas semelhantes aos da depressão, é por vezes referida como "depressão periparto" porque pode começar durante a gravidez e continuar após o parto, de acordo com a Clínica Mayo.

A estrela de "Nashville" já falou sobre sua experiência com PPD, bem como vício, antes.

Numa entrevista à Women's Health, em março, disse que lidou com o "desespero extremo" causado pela sua PPD e pela bebida. Depois de completar um programa de tratamento de 12 passos em 2021, Panettiere acrescentou que sente que recuperou a confiança em si mesma.

Panettiere já havia se submetido a tratamento para PPD em 2015.

"Sou grata por estar equipada com as informações e com a experiência que tive com a depressão pós-parto", disse ela.

Fonte: edition.cnn.com