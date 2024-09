'Have I Got News for You' Os membros do elenco de celebridades ajudam a proporcionar alívio cômico durante as discussões de notícias

"Eu acho que eles acertaram na mosca," Ruffin compartilhou com a CNN durante uma entrevista recente. No entanto, quando se trata de interpretações cômicas dos eventos atuais, ela acredita que eles não acertam o alvo.

Esta nova oferta da CNN, intitulada "Have I Got News for You", busca extrair risadas dos últimos destaques com a ajuda de Roy Wood Jr., que serve como apresentador, e Ruffin e Michael Ian Black, como capitães de equipe.

Modelado após sua contraparte britânica, o programa apresenta uma mistura de artistas, políticos e comediante como convidados, participando de rápidos debates e jogos. O programa é produzido sob a marca Hat Trick Productions para CNN Originals.

Wood Jr. expressou seus pensamentos sobre comédia e conteúdo de notícias, afirmando: "A comédia tem seu lugar no ciclo de notícias". Ele acrescentou: "A CNN é uma excelente plataforma para um programa como 'Have I Got News for You' porque, em seu cerne, é uma crítica às notícias. É uma crítica aos meios de comunicação. Acredito que seja uma abordagem honesta da CNN oferecer uma plataforma para algo que, às vezes, pode criticar as coisas que cobre ou as pessoas que a cobrem. Este programa ajuda a manter as coisas equilibradas e traz uma nova perspectiva à grade de programação da rede por seis dias".

Ruffin, em concordância, apontou a ligação natural entre notícias e humor. "As notícias se prestam à comédia porque a melhor parte da comédia é a experiência compartilhada, e as notícias são uma excelente forma de abreviar isso", ela compartilhou.

Black está ansioso para receber concorrentes com uma visão positiva e um senso aguçado de auto-depreciação. "Qualquer um que tenha senso de humor sobre o mundo e risadas de si mesmo são os únicos requisitos para potenciais membros da equipe", ele observou.

"Have I Got News for You" estreia em 14 de setembro, às 21h ET, na CNN.

