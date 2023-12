Harvey Elliott: "Toda a gente quer falar" sobre o jovem de 18 anos, diz Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

O médio de 18 anos estava a fazer a sua primeira partida na Premier League pelo Liverpool e não parecia deslocado ao lado de estrelas consagradas como Jota, Mane, Mo Salah e Virgil van Dijk.

"Toda a gente quer falar comigo sobre Harvey e eu compreendo perfeitamente", disse o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, ao site do clube.

O Liverpool contratou Elliott ao Fulham em 2019, que se estreou no clube londrino com 15 anos.

Aos 16 anos e 30 dias, Elliott tornou-se então o jogador mais jovem de sempre da Premier League em maio de 2019, antes da sua transferência para o Liverpool.

Os dois clubes não chegaram a acordo sobre uma taxa quando Elliott assinou, mas o Comité de Compensação do Futebol Profissional (PFCC) ordenou ao Liverpool que pagasse uma soma "recorde" - alegadamente até 5,45 milhões de dólares - pelo adolescente em fevereiro.

"De acordo com as Regras de Desenvolvimento Juvenil, o PFCC tem a tarefa de avaliar a compensação devida por um jogador que deixa uma Academia no final da sua inscrição, se as partes não conseguirem chegar a acordo sobre o valor entre si", disse o Fulham no início deste ano.

"Após uma audiência completa, a PFCC decidiu que o Fulham tem direito a uma indemnização substancial. A indemnização (não revelada) é um montante recorde para um jogador de 16 anos e, nestas circunstâncias, o Fulham está muito satisfeito e agradece à PFCC a sua análise cuidadosa dos argumentos que apresentámos".

'Um talento maravilhoso'

Elliott jogou o jogo todo no sábado e deu 77 toques na bola.

"Quando um rapaz de 18 anos joga um jogo tão maduro, percebo porque é que toda a gente perguntava, mas não fiquei surpreendido por ele ter jogado assim", acrescentou Klopp.

"É exatamente assim que ele tem treinado há seis ou sete semanas, desde que regressámos, desde que voltou do empréstimo. Sim, foi bom".

Na época passada, o Liverpool emprestou Elliott ao Blackburn Rovers e Klopp disse que o tempo que o adolescente passou a jogar no segundo escalão do futebol inglês foi fundamental para o seu desenvolvimento.

"Ele é um talento maravilhoso", disse Klopp à BBC. "O passo que ele deu no Campeonato foi enorme.

"Ele pode jogar em duas, três, quatro posições - é um futebolista muito inteligente", disse Klopp.

Fonte: edition.cnn.com