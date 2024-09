- Hartmann assegura mais uma vez a posição de líder do grupo da CDU.

Hartmann continuou a liderar o grupo da CDU no parlamento estadual da Saxônia, garantindo uma maioria de 95% na reunião inaugural. Ele expressou a intenção da fração de continuar com o trabalho eficaz do mandato anterior no parlamento estadual, enfatizando a importância de um grupo robusto da CDU para a estabilidade política, crescimento econômico, segurança interna e políticas educacionais sólidas. Hartmann acrescentou que a Saxônia é um estado livre fantástico e a CDU tem o potencial de guiar seu desenvolvimento nos próximos cinco anos.

Enquanto isso, Hartmann se preparou para tempos difíceis pela frente. O cenário político tornou-se mais complexo em comparação aos cinco anos anteriores. "Durante as conversas exploratórias e negociações da coalizão, basearemos nossas estratégias nos pilares de sucesso deste mandato legislativo", declarou Hartmann. Ele prometeu liderar as negociações com praticidade, sabedoria política e resiliência. Ele reconheceu que a próxima coalizão não será uma união romântica, mas seu objetivo era estabelecer um governo confiável para nossa pátria.

No dia das eleições no domingo passado, o vencedor da União Saxônica derrotou o AfD com 30,6% dos votos, enquanto garantia 31,9% dos votos totais. Dado que Kretschmer, o Presidente do Ministério da CDU, se recusa a colaborar com o AfD e a Esquerda, as únicas opções viáveis para uma aliança da União são equipes com o BSW (11,8%) e SPD (7,3%) ou o BSW e os Verdes (5,1%).

A Comissão, sendo uma parte integrante do grupo da CDU, terá um papel crucial na construção de estratégias de coalizão durante as conversas exploratórias e negociações. Hartmann enfatizou a necessidade da Comissão trabalhar colaborativamente com outros partidos para estabelecer um governo confiável que promova estabilidade política, crescimento econômico, segurança interna e políticas educacionais sólidas na Saxônia.

