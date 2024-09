- Harry, Duque de Sussex, supostamente pretende voltar ao Reino Unido.

Harry, anteriormente celebrado como um membro da realeza, junto com sua esposa Meghan, anunciou sua saída dos deveres reais no início de 2020, causando comoção no círculo real britânico. Deixando para trás sua família e terra natal, Harry citou a escrutínio persistente da mídia britânica e falta de apoio familiar como motivações, como compartilhado em seu documentário da Netflix. Agora residindo em Montecito, Califórnia, com Meghan e seus filhos, relatórios sugerem que Harry não está completamente satisfeito em sua atual morada.

De acordo com um artigo recente do "Mail on Sunday", Harry pode estar ansioso por uma futura estadia em sua terra natal, a Grã-Bretanha. Principalmente com a intenção de consertar as coisas com sua família e potencialmente participar de alguns eventos públicos para restaurar sua imagem prejudicada.

Príncipe Harry busca reconciliação familiar

O relatório menciona que Harry tem entrado em contato com seus antigos conhecidos pelo WhatsApp, buscando seu apoio para seu retorno. Conversas centradas na frase "Bem-vindo de volta, Harry do exílio" estão sendo relatadas. Edward Lane Fox, antigo secretário privado de Harry, nega qualquer envolvimento, afirmando: "Não, não é algo do qual eu esteja a par."

Os motivos para a possível visita de Harry à Grã-Bretanha incluem: o desejo de reconciliar-se com seu pai, o rei Carlos III; descontentamento com o trabalho de agentes de relações públicas americanos, que levou a uma alteração da imagem pública dele; e a recente renúncia de Christine Weil Schirmer, antiga conselheira sênior da fundação "Archewell" de Harry e Meghan. Sua partida, após a demissão de nove outros funcionários, teria levado Harry a reconsiderar sua estratégia de RP.

Uma fonte próxima compartilhou com o "Mail on Sunday" que Harry está se voltando para publicitários de Hollywood e deseja se reconectar com amigos e conhecidos antigos. Outro conhecido revelou ao "Sun" que Harry se sente cada vez mais isolado na Califórnia e tem entrado em contato com seus amigos britânicos em busca de conforto.

A sombra de Harry na glória de Meghan

Encontrar propósito na vida não é suficiente para Harry apenas assistindo Meghan fazer geleia, comentou a jornalista do "Times" Hilary Rose sobre os planos de retorno de Harry. Embora Meghan esteja construindo um negócio de estilo de vida com sua marca American Riviera Orchard e seja supostamente escrever um livro, Harry está sem compromissos significativos além de seus Jogos Invictus. Em aparições públicas notáveis, como sua viagem à Colômbia, Harry muitas vezes se vê ofuscado por Meghan, uma sensação familiar desde a sombra de seu irmão mais novo William e detalhada em seu livro "Spare" (título alemão: "Reserva").

Agora, em uma ironia do destino, Harry espera encontrar renovação em sua antiga pátria, a Grã-Bretanha. Como membro da realeza, Harry chamou a atenção por conhecer pessoas e se apresentar como alguém acessível e casual. Um amigo de seu círculo sugeriu ao jornal que, se Harry retornar à Grã-Bretanha de forma modesta, livre de pompa, e participar de eventos rotineiros, ele pode recuperar a popularidade do público britânico, embora inicialmente esteja limitado a cerimônias de corte de fitas.

O "Times" sugere que Harry pode aprender a arte do trabalho diligente sem causar alvoroço com a ajuda de sua tia, a princesa Ana. A irmã do rei Carlos III é famosa por ser a trabalhadora mais dura e uma figura popular de alta posição dentro da família real britânica. Traços como lealdade, persistência e discrição tornam a princesa Ana única. Harry tem a oportunidade de dar seus primeiros passos nessa direção com o lançamento de sua memoir "Spare" em versão brochura em outubro. Em uma reviravolta surpreendente, Harry anunciou que o livro não será revisado para incluir eventos recentes e que não participará de atividades promocionais para promover a obra.

Em sua busca pela reconciliação, o príncipe Harry está supostamente considerando uma visita de volta aos Estados Unidos, especificamente entrando em contato com antigos conhecidos em busca de apoio. De acordo com fontes, essa possível volta é motivada pelo desejo de consertar as coisas com sua família, especialmente seu pai, o rei Carlos III.

A decisão de Harry de reconsiderar sua estratégia de RP também pode ser influenciada pelas recentes mudanças em sua fundação "Archewell", como a renúncia de Christine Weil Schirmer. Com a possível mudança para publicitários de Hollywood e o desejo de conforto dos velhos amigos britânicos, Harry parece estar ansioso por uma mudança em seu atual estilo de vida na Califórnia.

