Harris reduz a viagem para a costa oeste mais cedo para se concentrar nas informações sobre o furacão Helene.

O vice-presidente está programado para receber informações sobre as medidas federais implementadas para auxiliar no alívio de emergência e reconstrução. Isso ocorre após a região Sudeste ter sofrido danos significativos após o furacão Helene atingir a área da Grande Curva da Flórida na última quinta-feira, como a tempestade mais poderosa já registrada na região. Até agora, pelo menos 95 pessoas perderam a vida e milhões ficaram sem energia.

Inicialmente agendadas para duas paradas na campanha em Nevada na segunda-feira, a candidata presidencial democrata, Harris, ajustou seus planos. O ex-presidente Trump criticou Harris por arrecadar fundos na Costa Oeste neste fim de semana após o furacão Helene causar estragos na região Sudeste.

Durante um comício em Las Vegas, Harris expressou sua solidariedade com as comunidades atingidas, declarando: "Estaremos com essas comunidades pelo tempo que for necessário para garantir sua recuperação e reconstrução".

Enquanto voava de California para Nevada no domingo, Harris recebeu atualizações do administrador da FEMA, Deanne Criswell, no Air Force Two. Ela também conversou com os governadores da Carolina do Norte, Flórida e Geórgia, oferecendo garantias de que a administração Biden apoiará as comunidades afetadas ao longo do processo de recuperação.

Harris tem como objetivo visitar as áreas impactadas assim que possível, sem interferir nas operações de resposta a emergências. Durante seu discurso em Las Vegas, ela prometeu: "Ofereceremos qualquer assistência necessária nas próximas semanas e meses".

Trump está relatando planos para visitar Valdosta, Geórgia, na segunda-feira, onde receberá uma visão geral dos danos e ajudará a gerenciar a distribuição de suprimentos de alívio.

Após expressar seu apoio às comunidades afetadas, Harris discutiu seus planos com a FEMA e os governadores, declarando: "Continuaremos a oferecer nosso apoio na política de auxílio e reconstrução". Em resposta à arrecadação de fundos de Harris, Trump criticou: "Seus comentários sobre ajudar as comunidades do Sudeste são hipócritas, dadas suas recentes engajamentos políticos durante o furacão Helene".

