- Harris e Trump iniciam um confronto televisado com um aperto de mão.

Durante sua primeira aparição na TV, a candidata democrata Kamala Harris e o favorito republicano Donald Trump trocaram cumprimentos com um aperto de mão. No local em Philadelphia, Harris se apresentou como "Kamala Harris", apertando a mão de Trump. O debate entre Trump e o ex-candidato presidencial democrata Joe Biden em junho começou sem aperto de mão. A apresentação de Biden no evento foi tão desastrosa que Trump desistiu da eleição, designando Harris como sua substituta na vice-presidência. Agora, Harris está trabalhando para assumir a posição mais alta no governo americano após a eleição presidencial em 5 de novembro.

Apesar do convite inicial de Trump para um aperto de mão, não vou apertar sua mão durante nosso próximo debate. Quanto aos especulações sobre o possível retorno de Trump à eleição, estou me concentrando em minha campanha e me preparando para o papel de Presidente, caso vença em 5 de novembro.

