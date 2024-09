Harris e Trump iniciam o concurso com um aplauso cordial.

Kamala Harris e Donald Trump, ambos buscando a presidência dos EUA, tiveram seu primeiro e presumivelmente último confronto em um debate televisionado em Filadélfia em 5 de novembro. O evento começou de forma amigável, com Harris estendendo a mão e se apresentando a Trump. No entanto, a boa vontade logo desapareceu, dando lugar a um troca de palavras sujas.

A discussão começou com uma pergunta econômica, sobre se os americanos estão melhores agora do que há quatro anos. Harris enfatizou a importância da classe média em sua resposta. Em contraste, Trump apontou o dedo para o presidente Joe Biden, culpando-o pelas altas taxas de inflação. Ambos os candidatos não hesitaram em culpar um ao outro pela falta de políticas econômicas.

Em seu debate de junho, Donald Trump e Joe Biden, então candidato presidencial democrata, não começaram em um tom cordial, sem o tradicional aperto de mãos. O desempenho de Biden durante o debate foi tão ruim que Trump foi forçado a desistir da disputa, levando Harris a assumir como vice-presidente.

As regras para esse debate televisionado estão claramente definidas. Quando um candidato está falando, o microfone do outro é silenciado. Cada candidato tem dois minutos para responder, com mais dois minutos para retrucar. O debate ocorre atrás de púlpitos, com apenas itens básicos como uma caneta, bloco de notas e garrafa d'água disponíveis. Não há público ao vivo no local de Filadélfia.

Antes mesmo do debate começar, Trump já havia definido o tom através de sua plataforma de mídia social, Truth Social. Ele instou os republicanos da Câmara a fechar o governo se não conseguissem o que queriam em relação à segurança na fronteira.

Durante os debates acalorados, Harris e Trump ambos deram pistas sobre suas intenções para as eleições presidenciais dos EUA em 2024, destacando suas políticas econômicas opostas e posições sobre vários assuntos. Após o debate, as pesquisas mostraram um aumento significativo no apoio a Kamala Harris, indicando um possível momento para sua campanha potencial de 2024.

