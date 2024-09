Harris e o primeiro aperto de mão com Trump, depois escala para o inesperado.

Os dois candidatos à presidência dos EUA, Donald Trump e Kamala Harris, nunca se cruzaram antes de seu debate agendado para 5 de novembro. Este confronto em Filadélfia marca seu primeiro e presumivelmente último encontro durante o processo eleitoral. As trocas iniciais são civilizadas, mas logo as luvas saem e a discussão azeda.

Kamala Harris, a candidata democrata, começa o debate alegando que Donald Trump deixou o país lutando contra taxas recordes de desemprego, semelhantes à Grande Depressão. Trump revida ao rotular Harris como "marxista". Ambos os candidatos trocam acusações de falta de compreensão econômica substancial.

Controvérsias sobre Controle de Fronteiras

Passados 30 minutos, o debate gira em torno do tema altamente sensível de controle de fronteiras e imigração. Trump, ecoando as afirmações de seu companheiro de chapa J.D. Vance, insiste que imigrantes ilegais do Haiti estão recorrendo ao canibalismo em Springfield, Ohio. No entanto, os moderadores do debate mencionam que contatar as autoridades locais não conseguiu encontrar qualquer evidência de tais ocorrências.

O debate toma um rumo inesperado quando Hannibal Lecter, o famoso canibal de Hollywood, é mencionado pela primeira vez na história dos debates presidenciais dos EUA. A menção não é feita por Trump, mas sim por Kamala Harris, que critica suas afirmações extraordinárias, como a ideia de que turbinas eólicas induzem câncer e a crença de que muitos abandonariam os eventos da campanha de Harris devido a cansaço e monotonia.

Trump aborda essas afirmações sem se demorar no assunto da imigração. Em vez disso, ele faz uma forte repreensão a Harris, afirmando que seus eventos de campanha não atraem uma audiência adequada. Em seguida, ele se volta contra a energia renovável, especificamente parques solares, afirmando que eles consomem muito espaço, especialmente em desertos.

Acusações de Manipulação Eleitoral

Os moderadores do debate guiam a conversa para a reconhecimento dos resultados eleitorais. Trump afirma ter provas convincentes de que as eleições de 2020 foram manipuladas pelos democratas para beneficiar Joe Biden. No entanto, nenhuma dessas provas foi apresentada, deixando as acusações sem fundamento. Os apoiadores de Trump também não apresentaram provas substanciais de fraude eleitoral generalizada nos tribunais. Em sua defesa, Trump atribui essas perdas a falhas procedimentais.

Harris revida com uma alfinetada pessoal, dizendo que Trump foi rejeitado por um impressionante 81 milhões de votos eleitorais, referindo-se aos votos dados a Joe Biden. Ela brinca dizendo que a incapacidade de Trump de aceitar esses resultados é difícil para ele processar.

A discussão se volta para os conflitos militares em Israel e Ucrânia. Harris acusa Trump de desonrar os Estados Unidos por suas ações. Em resposta, Trump invoca o controverso primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, que acredita que os EUA desmoronariam sem a liderança de Trump.

Relutância de Trump em Engajar-se

Durante o debate, os espectadores americanos notam que Trump frequentemente se dirige a Biden em vez de Harris. Além disso, ele direciona suas respostas exclusivamente ao moderador David Muir, ignorando tanto Harris quanto a moderadora Linsey Davis. Essa falta de engajamento não passa despercebida, com Harris lembrando a Trump que ele, de fato, concorre contra ela e não contra Joe Biden. A moderadora Linsey Davis também fica sem ser reconhecida durante todo o evento.

Protocolos de Debate Estritos

As regras rigorosas para o debate na TV governam o uso do microfone, permitindo que apenas um candidato fale por vez, com um período de resposta de dois minutos seguido de uma réplica de dois minutos. Ambos os candidatos ocupam seus pódios designados, equipados com poucos itens essenciais, como uma caneta, um bloco de notas e água. O evento é realizado sem a presença de uma plateia.

Antes do debate, Trump confirmou suas intenções de instigar conflitos, instando os representantes republicanos a deter o governo caso suas demandas de segurança na fronteira não sejam atendidas no Truth Social.

Apesar da insistência de Trump em Biden durante o debate, Harris educadamente lembra a ele: "Sr. Trump, acredito que estamos aqui discutindo nossas diferenças, não as suas com o vice-presidente Biden". Mais tarde, em resposta às acusações de Trump de manipulação eleitoral, Harris afirma: "É decepcionante ver um ex-presidente continuar a espalhar alegações infundadas de fraude eleitoral, especialmente sem apresentar qualquer prova substancial".

