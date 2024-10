Harris afirma que não estamos mais a viver nos anos 50, expressando o seu desprezo pelas críticas sobre a sua escolha de não ter filhos biológicos.

"Eu tenho algo para compartilhar sobre ela, e aqui está por quê", disse Harris em um episódio recente do podcast "Call Her Daddy". "Porque eu acredito que ela ainda não entendeu que há muitas mulheres por aí que não aspiram à humildade, e muitas mulheres que são cheias de amor, família e filhos em suas vidas. Acho crucial que as mulheres se apoiem umas às outras."

Dirigindo-se aos críticos que a criticaram por não ter filhos biológicos, Harris disse à apresentadora do podcast Alex Cooper: "Eu sinto fortemente sobre isso: família não é apenas relacionada por sangue; também temos nossa família pelo amor. E eu tenho ambas. Considero isso uma verdadeira bênção."

Harris, a candidata democrata à presidência, tem dois enteados - Cole e Ella Emhoff - através de seu casamento de 10 anos com Doug Emhoff. Na entrevista, gravada na terça-feira, Harris descreveu sua "família moderna" e seu relacionamento próximo com seus "dois filhos maravilhosos", que carinhosamente a chamam de "Momala".

"Eu adoro esses filhos à beça. A família vem em várias formas, e eu acho que ficou cada vez mais claro que não estamos vivendo nos anos 50", disse Harris.

Sanders, o governador republicano do Arkansas, argumentou no mês passado que os três filhos de Harris servem como um "lembrete constante de tudo que está em jogo neste país", e que "meus filhos me mantêm no chão. Infelizmente, Kamala Harris não tem nada para a mantê-la no chão."

O comentário de Sarah Huckabee Sanders, que aludiu à falta de filhos biológicos de Harris, ecoou comentários semelhantes feitos pelo companheiro de chapa de Trump, o senador JD Vance. O republicano do Ohio enfrentou críticas por seus comentários passados de que os Estados Unidos estão sendo governados por "mulheres solteiras e infelizes".

A aparição de Harris no podcast "Call Her Daddy", conhecido por suas conversas abertas sobre sexo e relacionamentos, ocorre enquanto sua campanha se concentra em agendar entrevistas com mídia local e canais pouco convencionais. Essa estratégia atraiu críticas por evitar entrevistas difíceis e elogios por sua abordagem astuta de mensagens.

A entrevista marcou o início de uma blitz de mídia, já que Harris aparecerá em "The View", "The Howard Stern Show", "The Late Show with Stephen Colbert", um town hall da Univision e "60 Minutes" nesta semana.

Harris sobre direitos ao aborto

Enquanto a campanha de Harris busca elevar os direitos reprodutivos como um pilar de sua plataforma, a vice-presidente usou sua entrevista no "Call Her Daddy" para dar uma cutucada em seu oponente em um assunto onde ela manteve uma vantagem.

Durante a conversa, Harris criticou Trump por se apresentar como um "protetor" em um comício onde afirmou que as mulheres americanas não estariam considerando o aborto se ele fosse eleito.

"Então, quem, quando era presidente, escolheu três membros da Suprema Corte dos Estados Unidos com a intenção de revogar as proteções do Roe v. Wade, e eles fizeram exatamente como ele planejou", disse Harris a Cooper.

Harris acrescentou: "Este é o mesmo cara que argumentou que as mulheres deveriam ser punidas por terem abortos. Este é o mesmo cara que usa o mesmo tipo de linguagem que usa em relação às mulheres?"

Cooper ficou surpreso quando Harris compartilhou que se tornou a primeira presidente ou vice-presidente dos Estados Unidos a visitar um centro de saúde reprodutiva quando foi a uma clínica da Planned Parenthood no Minnesota em março.

Harris também desmentiu as falsas alegações do ex-presidente de que os democratas querem permitir a execução de bebês após o nascimento, chamando a ideia de uma "mentira descarada" e "ofensiva".

"Isso não está acontecendo em lugar nenhum dos Estados Unidos", disse Harris, acrescentando: "Você pode imaginar, ele está sugerindo que mulheres no nono mês de gravidez estão escolhendo ter um aborto?"

Enquanto Trump e Vance afirmaram que os estados democratas estão permitindo tais abortos, nenhum estado aprovou ou está aprovando uma lei que permita a execução de um bebê após o nascimento, e matar uma pessoa após o nascimento é ilegal em todos os estados.

CNN's Arit John, Eva McKend, Brian Stelter e Daniel Dale contribuíram para esta reportagem.

