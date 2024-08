- Hanover sofre uma derrota em sua competição de promoção contra potenciais candidatos ao avanço.

Hannover 96 sofreu sua primeira derrota na liga da temporada na 2. Bundesliga. Após sua impressionante vitória contra o Hamburg SV (1-0), a equipe da Baixa Saxônia enfrentou os candidatos à promoção do Fortuna Düsseldorf e sofreu uma derrota de 0-1 (0-0) na noite de sexta-feira.

Danny Schmidt garantiu o gol da vitória para os anfitriões no 59º minuto, diante de uma plateia de 35,416 espectadores. Este também foi o primeiro gol sofrido por Hannover 96 em um jogo de liga desde a pausa do verão.

Düsseldorf dominou, enquanto Hannover decepcionou

Düsseldorf provou ser a equipe superior e teve várias chances de marcar o primeiro gol no primeiro tempo. Tim Rossmann roubou a posse de Phil Neumann de Hannover no meio-campo e correu em direção ao gol de Hannover. Max Christiansen evitou o cruzamento para Schmidt com uma tackle deslizante, deixando apenas um simples toque (14'). Além disso, Dawid Kownacki do Werder Bremen acertou a trave com uma cabeçada em um escanteio (37').

Após o gol de Schmidt no segundo tempo, Düsseldorf teve outra chance de aumentar a vantagem com um chute de longa distância de Nicolas Gavory que acertou o poste (64').

Hannover não conseguiu criar oportunidades e não conseguiu empatar. Sua nova aquisição polonesa, Bartlomiej Wdowik, fez sua estreia pelo Hannover 96 poucas horas após chegar do SC Braga. O lateral-esquerdo de 23 anos entrou em campo no 69º minuto.

Isso reflete a decepção de Hannover 96, que teve dificuldade em corresponder à dominance de Düsseldorf no campo. O técnico do Hannover, Andre Breitenreiter, admitiu que sua equipe foi superada e precisa ajustar sua tática.

Leia também: