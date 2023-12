Haley é criticada por um eleitor por não ter mencionado a escravatura quando questionada sobre a Guerra Civil

Haley - que, enquanto governadora da Carolina do Sul, acabou por pedir a remoção da bandeira de batalha dos Confederados do recinto da sede do estado - disse à multidão que a guerra tinha a ver com a interferência do governo nas liberdades das pessoas.

"Penso que a causa da Guerra Civil foi basicamente a forma como o governo ia funcionar. As liberdades e o que as pessoas podiam e não podiam fazer", disse Haley numa visita a Berlim - o primeiro de cinco eventos no Estado do Granito, numa altura em que tenta reduzir a distância que a separa do primeiro classificado republicano, Donald Trump, antes das primárias do próximo mês.

A ex-embaixadora da ONU perguntou então ao eleitor qual era, na sua opinião, a causa da Guerra Civil, ao que o eleitor respondeu: "Não me estou a candidatar a presidente".

"Penso que se trata sempre do papel do governo e dos direitos das pessoas", acrescentou Haley. "Defenderei sempre o facto de pensar que o governo se destina a garantir os direitos e as liberdades do povo. Nunca foi concebido para ser tudo para todas as pessoas", acrescentou.

O eleitor criticou-a por não mencionar a escravatura na sua resposta. "No ano de 2023, surpreende-me que responda a esta pergunta sem mencionar a palavra escravatura", disse o eleitor.

"O que quer que eu diga sobre a escravatura?" perguntou Haley.

"Respondeu à minha pergunta", respondeu ele.

"Próxima pergunta", disse Haley enquanto os participantes aplaudiam.

Os democratas e a campanha do Presidente Joe Biden aproveitaram rapidamente o momento nas redes sociais. Biden publicou no X: "Era sobre a escravatura", juntamente com um vídeo da troca de palavras partilhado por uma das contas da sua campanha.

Como ex-governadora da Carolina do Sul - o primeiro estado a separar-se durante a Guerra Civil - Haley tem tido uma postura pública complicada em relação à Confederação. Como noticiou o KFile da CNN, em 2010, numa entrevista a um grupo de activistas locais, quando era candidata a governadora, defendeu os direitos dos Estados a separarem-se dos Estados Unidos, o Mês da História Confederada da Carolina do Sul e a bandeira confederada.

A antiga embaixadora da ONU também descreveu a Guerra Civil como dois lados que lutavam por valores diferentes, um pela "tradição" e outro pela "mudança".

O tiroteio de 2015 numa igreja historicamente negra em Charleston, na Carolina do Sul, levou Haley, enquanto governadora, a apelar à remoção da bandeira de combate dos Confederados dos terrenos da sede do estado, onde se encontrava desde que foi retirada da cúpula do Capitólio do estado em 2000.

Fonte: edition.cnn.com