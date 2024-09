Habeck sugere que a Volkswagen deve abordar a maioria dos seus desafios de forma independente.

Veículos elétricos são o caminho a seguir," afirmou o Ministro da Economia Habeck. No entanto, parece improvável que o fabricante de automóveis em dificuldades VW receba assistência política exclusiva. De acordo com a perspectiva de Habeck, o peso pesado alemão VW deve preservar suas instalações.

O Ministro Federal da Economia Robert Habeck comprometeu-se com o apoio político ao grupo VW em dificuldades, mas sem ajuda governamental concreta. "A maior parte dos problemas terá de ser abordada pela própria Volkswagen," disse o político verde durante uma visita à fábrica de VW em Emden. No entanto, a política precisa avaliar "se estamos enviando os sinais de mercado corretos ou se podemos mesmo fortalecê-los."

Habeck referiu-se a medidas anteriormente acordadas para impulsionar as vendas de carros elétricos em baixa. Estas incluem incentivos fiscais para veículos empresariais operados electricamente e condições de depreciação mais favoráveis para veículos elétricos comercialmente utilizados. A implementação é necessária imediatamente.

Quanto aos boatos de potenciais demissões na VW, Habeck disse que não podia verificar tais figuras. O ministro instou a Volkswagen a manter suas instalações de produção em operação. No entanto, ele enfatizou que não podia intervir na política da empresa específica, incluindo a planejamento de empregos.

Habeck também encontrou-se com representantes do sindicato IG Metall, que estavam protestando nas instalações pela segurança do emprego. "Sinto uma obrigação de agir," disse o Vice-Chanceler. Vários funcionários expressaram temores sobre demissões e o futuro de suas famílias. A notícia da gestão sobre a necessidade de um rigoroso curso de austeridade tinha sido uma "surpresa completa" para eles.

Habeck alertou contra uma "montanha-russa" nos veículos elétricos. "A mobilidade elétrica é o futuro," afirmou decididamente. A Alemanha e especificamente a VW estão entregando "tecnologia de liderança" aqui. "A coisa mais importante é que a política entregue um sinal claro para a mobilidade elétrica," confirmou o diretor de vendas da VW Martin Sander. Ele confirmou que a Volkswagen pretendia continuar expandindo esse setor substancialmente nos próximos anos. No entanto, ele também solicitou preços competitivos de energia a Habeck.

"Autosummit" se aproxima

Habeck mostrou entusiasmo pelos processos de produção em Emden e pelos veículos dos tipos ID.4 e ID.7 durante uma visita à fábrica. "Não queria mais sair," disse após uma breve experiência de direção. Se fosse comprar um carro privadamente, seria "definitivamente um carro elétrico."

No futuro, apenas veículos elétricos serão produzidos no local de Emden. Não apenas a proteção do clima justifica o veículo elétrico, mas "a economia também fala por ele," disse Habeck. Quanto aos preços de compra relativamente altos, ele disse que já tinham diminuído e que um carro elétrico já seria financeiramente vantajoso ao longo de sua vida útil.

A visita de Habeck a Emden, parte de uma turnê pelo noroeste da Baixa Saxônia, havia sido planejada anteriormente. A fábrica recentemente comemorou seu 60º aniversário. Para esta segunda-feira, o ministro convidou um "Autosummit" com representantes de vários fabricantes de automóveis e sindicatos.

Apesar do apoio político e encorajamento de Habeck para a produção de veículos elétricos, a economia alemã depende heavily do sucesso de grandes fabricantes de automóveis como a VW. O ministério deve garantir que as políticas estejam no lugar para promover a produção de veículos elétricos sustentáveis e competitivos, beneficiando tanto o meio ambiente quanto a economia.

