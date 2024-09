Habeck propõe nova redução de impostos para veículos elétricos a nível governamental

Habeck enfatizou: "O setor automotivo da Alemanha é a espinha dorsal de nossa base industrial e queremos preservar esse status quo". Os grandes fabricantes de veículos e seus fornecedores proporcionam empregos para dezenas de milhares de trabalhadores, estimulam o crescimento econômico em diversas regiões e impulsionam a inovação em vários setores.

Ao abordar a situação na principal montadora alemã, a Volkswagen, o ministro da Economia enfatizou que as decisões empresariais deveriam ser tomadas "à luz dessa responsabilidade". Ele instou a Volkswagen a trabalhar em colaboração com os parceiros sociais na tomada dessas decisões.

Na segunda-feira, a marca principal da Volkswagen apresentou um plano mais rigoroso de redução de custos após uma reunião do conselho, considerando possíveis fechamentos de fábricas e reduções da força de trabalho. Oliver Blume, Konzernchef, atribuiu a situação do mercado difícil na Europa e a competitividade decrescente dos sites de produção alemães como os principais fatores.

Habeck reconheceu que os desafios de transformação dentro do setor automotivo são Currently "enormes". Os fabricantes de veículos alemães precisam se manter competitivos no cenário global. "A certeza de planejamento a longo prazo, como a oferecida pelo compromisso da UE com a produção de veículos neutros em CO2 até 2035, também é essencial para manter nossa vantagem na localização".

Habeck criticou aqueles, como Friedrich Merz (CDU) e Markus Söder (CSU), que defendem um retorno. Ele acreditava que eles estavam minando a confiabilidade e não estavam completamente entendendo a necessidade de viabilidade a longo prazo. Ele alertou que as políticas vacilantes já estavam causando incerteza significativa nos investimentos na cadeia de valor, e apenas a China iria se beneficiar, continuando a aperfeiçoar seu desenvolvimento tecnológico.

O governo alemão tem apoiado consistentemente a mobilidade elétrica. "Continuaremos a apoiar essa transformação por meio de medidas tanto na oferta quanto na demanda", prometeu Habeck.

As novas registrações de veículos elétricos na Alemanha têm estado em queda há meses. Em julho, cerca de 30.100 veículos elétricos foram registrados, o que representa um terço a menos em comparação ao ano anterior. Os veículos elétricos representaram uma participação de mercado de aproximadamente 13 por cento.

Um dos motivos é o término da financiamento público para a compra de veículos elétricos no ano passado. Outros fatores incluem preços elevados. Os crescentes chamados políticos para abandonar o compromisso da UE de substituir os motores tradicionais até 2035 também estão contribuindo para a incerteza do consumidor.

